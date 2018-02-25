Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Ошибки в СЗВ-СТАЖ, проблемы с картами «Мир» и псевдо-улучшения по онлайн-кассам. Неделя на «Клерке»

Многим пенсионерам не нравится насильный перевод на карту «Мир» и условия, которые предлагает национальная платежная система. Разговоры о том, что онлайн-ККТ не помешают мелкому бизнесу, остались разговорами. Остается несколько дней до сдачи годового СЗВ-СТАЖ: проверяем отчет на ошибки. Читайте главное за неделю.

Три темы недели

1. Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Выпущено уже 31,2 млн. штук карт национальной платежной системы. Кто пользуется этой картой, каков ее функционал и какими мифами она окутана — разбираемся вместе.

По пенсиям еще одна рейтинговая статья: почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию. И еще вот: купить у ПФР стаж и баллы будет менее накладно.

2. Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет.

21 февраля Госдума рассмотрела сразу восемь проектов с поправками в закон о применении контрольно-кассовой техники. 

Анализ главных изменений вот тут: при безналичных выплатах надо будет применять ККТ.

3. СЗВ-СТАЖ за 2017 год: инструкция от ПФР и образец заполнения.

Не позднее 1 марта надо сдать СЗВ-СТАЖ за 2017 год. Проверьте, все ли учли при подготовке отчета.

Свежие выпуски «Ночного бухгалтера»

«НБ» за прошлую неделю:

За 19 февраля: Почему налоговикам сложнее доказывать обналичку;

За 20 февраля: Объясните Росфинмониторингу, где взяли деньги на квартиру. И купите пенсию у ПФР;

За 21 февраля: Важные новости про ККТ: про безналичные выплаты, новые штрафы и блокировку аппаратов;

За 22 февраля: Дорого покупать онлайн-ККТ— не бизнесмен. Контрагенты не выдают счета-фактуры.

Вакансии для бухгалтеров

Наш новый сервис для поиска бухгалтеров радует поступлениями предложений от работодателей.

Следите за новыми вакансиями в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров».

Найдите бухгалтера бесплатно. Новый проект «Клерка». Если нужно закрыть вакансию, заполните форму.

10 главных новостей

  1. Налоговая получит право блокировать платежные терминалы и другую кассовую технику;
  2. Когда зарплата может быть меньше МРОТ;
  3. Какими будут электронные трудовые книжки;
  4. Вкладчики забирают деньги из банков. А вы?
  5. Еще одну схему ухода от НДС раскрыли налоговики;
  6. Банковские выписки: как их хранить;
  7. Росреестр откажет в регистрации квартиры, если покупатель подозревается в отмывании денег;
  8. Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС;
  9. Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет;
  10. Бухгалтерам нет покоя даже в выходные дни.

10 важных статей

1

Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета

2

10 полезных сайтов для бухгалтера и юриста

3

Налоговики дали ответы на самые частые вопросы про онлайн-ККТ

4

Разбираемся в новых регламентах для получения пособий из ФСС

5

«А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании

6

Где и как найти главного бухгалтера

7

Полный справочник по детским вычетам-2018

8

Декларация по УСН («доходы»): как заполнить декларацию за 2017 год

9

Требования по 3000 контрагентам, инспекторы Троян и Отчетов, бухгалтеры-эскортники. Чему удивляются коллеги

10

Рубрика «Личная бухгалтерия»: 11 способов делать деньги из воздуха

Цитата недели

Глава Комитета по бюджету и налогам ГД РФ Андрей Макаров рассказал депутатам, что предприниматели, у которых нет денег на ККТ, занимаются бизнесом для собственного удовольствия:

«...если возникает вопрос, что для учета бизнес — любой бизнес, малый или большой — не может истратить 12 тыс.рублей, которые ему возмещаются, то я думаю, что это не бизнес, это хобби».

Что обсуждают в блогах компаний

Подпишитесь в этом списке. Иначе в вашу ленту не попадут важные статьи.

Блог компании НДФЛка

  1. Распределение вычета между супругами: особенности и тонкости. Часть I;
  2. Как вернуть налог по процентам за ипотеку;
  3. Все про имущественный вычет при покупке жилья у родственников;
  4. Как создать заказ на подготовку 3-НДФЛ.

Блог Владимира Турова

  1. Как бизнесу приходится обеспечивать свою безопасность;
  2. Сделка одна, а правила разные: почему НДС — «особенный» налог;
  3. «Выйти сухим» из обнала поможет... инспекция.

Блог ИПБ России

  1. Директор ИПБ принимает госэкзамен и оценивает дипломные работы;
  2. Что вы знаете про новый аттестат ИПБ России?
  3. Определите темы конгресса — 2018;
  4. Как выяснить, какой штраф от трудинспекции вам грозит.

Блог компании «Такснет»

  1. Сдавайте СЗВ-М вовремя! Иначе пенсии сотрудников будут за ваш счет;
  2. ПФР просит поторопиться со сдачей СЗВ-СТАЖ.

Блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД»

  1. Магазин приложений ОФД. Как это работает;
  2. Как россияне Масленицу проводили. Обзор покупок;
  3. Как подать уведомление на вычет за покупку ККТ;
  4. А.Макаров: переход бизнеса на онлайн-кассы подстегнет рост ВВП.

Блог «Центр taxCOACH Открытый бизнес-курс»

  1. Организационная структура бизнеса и налоговая безопасность. Какая связь?
  2. Что еще надо учесть перед структурированием бизнеса? Цели собственника.

Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Новые тренды в уголовке на директоров, борьбе с обналичкой, пенсионных баллах и отказах в пенсии. Неделя на «Клерке»
 
Бухгалтеру
 
Пенсионеры теряют деньги, займы становятся опаснее, СЗВ-СТАЖ уже надоел. Неделя на «Клерке»
 
Бухгалтеру
 
Неожиданные штрафы от налоговиков, отмена юрадресов и проблемы с 1С. Неделя на «Клерке»
 
Бухгалтеру
 
Изменения в отчетности, допросы директоров и участившиеся проверки «физиков». Неделя на «Клерке»
 