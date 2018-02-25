Ошибки в СЗВ-СТАЖ, проблемы с картами «Мир» и псевдо-улучшения по онлайн-кассам. Неделя на «Клерке»

Многим пенсионерам не нравится насильный перевод на карту «Мир» и условия, которые предлагает национальная платежная система. Разговоры о том, что онлайн-ККТ не помешают мелкому бизнесу, остались разговорами. Остается несколько дней до сдачи годового СЗВ-СТАЖ: проверяем отчет на ошибки. Читайте главное за неделю.

Три темы недели

Выпущено уже 31,2 млн. штук карт национальной платежной системы. Кто пользуется этой картой, каков ее функционал и какими мифами она окутана — разбираемся вместе.

По пенсиям еще одна рейтинговая статья: почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию. И еще вот: купить у ПФР стаж и баллы будет менее накладно.

21 февраля Госдума рассмотрела сразу восемь проектов с поправками в закон о применении контрольно-кассовой техники.

Анализ главных изменений вот тут: при безналичных выплатах надо будет применять ККТ.

Не позднее 1 марта надо сдать СЗВ-СТАЖ за 2017 год. Проверьте, все ли учли при подготовке отчета.

Свежие выпуски «Ночного бухгалтера»

«НБ» за прошлую неделю:

За 19 февраля: Почему налоговикам сложнее доказывать обналичку;

За 20 февраля: Объясните Росфинмониторингу, где взяли деньги на квартиру. И купите пенсию у ПФР;

За 21 февраля: Важные новости про ККТ: про безналичные выплаты, новые штрафы и блокировку аппаратов;

За 22 февраля: Дорого покупать онлайн-ККТ— не бизнесмен. Контрагенты не выдают счета-фактуры.

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10 главных новостей

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«А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании

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Полный справочник по детским вычетам-2018

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Декларация по УСН («доходы»): как заполнить декларацию за 2017 год

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Требования по 3000 контрагентам, инспекторы Троян и Отчетов, бухгалтеры-эскортники. Чему удивляются коллеги

10

Рубрика «Личная бухгалтерия»: 11 способов делать деньги из воздуха

Цитата недели

Глава Комитета по бюджету и налогам ГД РФ Андрей Макаров рассказал депутатам, что предприниматели, у которых нет денег на ККТ, занимаются бизнесом для собственного удовольствия:

«...если возникает вопрос, что для учета бизнес — любой бизнес, малый или большой — не может истратить 12 тыс.рублей, которые ему возмещаются, то я думаю, что это не бизнес, это хобби».

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