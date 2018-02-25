Ошибки в СЗВ-СТАЖ, проблемы с картами «Мир» и псевдо-улучшения по онлайн-кассам. Неделя на «Клерке»

Многим пенсионерам не нравится насильный перевод на карту «Мир» и условия, которые предлагает национальная платежная система. Разговоры о том, что онлайн-ККТ не помешают мелкому бизнесу, остались разговорами. Остается несколько дней до сдачи годового СЗВ-СТАЖ: проверяем отчет на ошибки. Читайте главное за неделю.
Три темы недели
Выпущено уже 31,2 млн. штук карт национальной платежной системы. Кто пользуется этой картой, каков ее функционал и какими мифами она окутана — разбираемся вместе.
По пенсиям еще одна рейтинговая статья: почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию. И еще вот: купить у ПФР стаж и баллы будет менее накладно.
21 февраля Госдума рассмотрела сразу восемь проектов с поправками в закон о применении контрольно-кассовой техники.
Анализ главных изменений вот тут: при безналичных выплатах надо будет применять ККТ.
3. СЗВ-СТАЖ за 2017 год: инструкция от ПФР и образец заполнения.
Не позднее 1 марта надо сдать СЗВ-СТАЖ за 2017 год. Проверьте, все ли учли при подготовке отчета.
Свежие выпуски «Ночного бухгалтера»
«НБ» за прошлую неделю:
За 19 февраля: Почему налоговикам сложнее доказывать обналичку;
За 20 февраля: Объясните Росфинмониторингу, где взяли деньги на квартиру. И купите пенсию у ПФР;
За 21 февраля: Важные новости про ККТ: про безналичные выплаты, новые штрафы и блокировку аппаратов;
За 22 февраля: Дорого покупать онлайн-ККТ— не бизнесмен. Контрагенты не выдают счета-фактуры.
Вакансии для бухгалтеров
Наш новый сервис для поиска бухгалтеров радует поступлениями предложений от работодателей.
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10 главных новостей
- Налоговая получит право блокировать платежные терминалы и другую кассовую технику;
- Когда зарплата может быть меньше МРОТ;
- Какими будут электронные трудовые книжки;
- Вкладчики забирают деньги из банков. А вы?
- Еще одну схему ухода от НДС раскрыли налоговики;
- Банковские выписки: как их хранить;
- Росреестр откажет в регистрации квартиры, если покупатель подозревается в отмывании денег;
- Как сшивать бумажные документы для сдачи их в ИФНС;
- Поставщик может не выдать вам счет-фактуру. Потому что он так хочет;
- Бухгалтерам нет покоя даже в выходные дни.
10 важных статей
1
Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета
2
10 полезных сайтов для бухгалтера и юриста
3
Налоговики дали ответы на самые частые вопросы про онлайн-ККТ
4
Разбираемся в новых регламентах для получения пособий из ФСС
5
«А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании
6
Где и как найти главного бухгалтера
7
Полный справочник по детским вычетам-2018
8
Декларация по УСН («доходы»): как заполнить декларацию за 2017 год
9
Требования по 3000 контрагентам, инспекторы Троян и Отчетов, бухгалтеры-эскортники. Чему удивляются коллеги
10
Рубрика «Личная бухгалтерия»: 11 способов делать деньги из воздуха
Цитата недели
Глава Комитета по бюджету и налогам ГД РФ Андрей Макаров рассказал депутатам, что предприниматели, у которых нет денег на ККТ, занимаются бизнесом для собственного удовольствия:
«...если возникает вопрос, что для учета бизнес — любой бизнес, малый или большой — не может истратить 12 тыс.рублей, которые ему возмещаются, то я думаю, что это не бизнес, это хобби».
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Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»
- Даже после смерти сотрудника компании пришлось доначислить ему зарплату, так как она была слишком низкой;
- Компанию обвинили в дроблении бизнеса. Как удалось отбиться от ИФНС в суде;
- От ИП требуют повторную сдачу декларации, так как первичная «криво встала» в базу ИФНС.