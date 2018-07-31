«Ночной бухгалтер». Сбой в принятии отчетности. Налоговики опять достают копеечными долгами

В инспекциях проблемы с софтом, который сверяет данные счетов-фактур? Сверьтесь с нашим справочником, если не уверены, применять ККТ или нет. Налоговики пестуют древние копеечные долги компаний, из-за чего они теряют десятки тысяч. Главное за сегодня.

Супер-табличка про онлайн-кассы

Наш эксперт Надежда Камышева сделал короткий справочник по самым непонятным ситуациям с ККТ.

Посмотрите таблицу с 19 проблемными ситуациями, где нужна или не нужна касса.

Сохраните себе этот материал, потому что мы планируем расширять таблицу из-за новых разъяснений налоговиков.

Что не так с программным обеспечением в инспекциях

Похоже, во многих инспекциях проблемы с принятием отчетности.

Разбираемся, правда ли, что у ФНС слетела база для приёма НДС? И не намеренный ли это демарш, чтобы выявить номинальных директоров?

Бухгалтеров бесит 6-НДФЛ и СЗВ-М. А вот декларация по прибыли нравится. Бухгалтеры спорят о том, какая отчетность доставила в этот период больше всего забот.

Ходите с адвокатом, налоговики не против. Вроде как

Вчера мы писали, что адвокатское объединение пожаловалось на ФНС в Генпрокуратуру. Причина — письмо налоговиков с новыми признаками однодневок. Один из которых — явка на допрос с адвокатом.

Налоговая поспешила с опровержением. Но если честно, оно очень туманное. И до конца быть уверенным, что если вы пришли с юристом в налоговую, вас не запишут в однодневки, пока нельзя.

Удивительное рядом

Наша любимая рубрика «ноу комментс».

1. Рассказываем историю, в которой невесть откуда взявшиеся пени в КРСБ размеров в 1 копейку лишили компанию 65 тыс. рублей.

В прошлом году мы уже писали, как из-за долга в 1 копейку заблокировали счет. Налоговикам до сих пор не дают покоя такие сумасшедшие суммы.

2. Почему теперь даже бухгалтеры в торговле должны проходить медосмотры. Проверьте ОКВЭД.

3. Вводится налог на антитеррор.

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