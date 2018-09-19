«Ночной бухгалтер». Что изменится в кадрах. Доллар и надежда ИП на меньшие взносы, гудбай!

Сегодня — краткий «НБ» про изменения. Что ждет ТК, доллар, расчет взносов у ИП и иностранные пластиковые карты.

Вокруг вчерашней статьи про эквайринг разгорелась огненная дискуссия. Почитайте комментарии. Неожиданно.

Итак, что нового ждет:

Трудовое законодательство

Разместили дельный обзор про трудовые новшества конца 2018 года: принятые и ожидаемые.

Он важен и для бухгалтеров, и для кадровиков, и для директоров.

В статье про изменения в:

увольнении главбухов;

допуске к работе болеющих сотрудников;

работе водителей, сотрудниц с детьми до трех лет и многодетных сотрудников;

диспансеризации;

правилах совета директоров.

Доллар в России

Минфин поддерживает идею отказа от доллара.

Американская валюта не должна быть элементом обычного делового оборота в России, считает замглавы ведомства Алексей Моисеев.

И скоро у нас будет так:

ИП при расчете взносов

Минфин категоричен не только в отношении доллара.

Ведомство в который раз убило надежду ИП на УСН платить поменьше фиксированных взносов.

Читайте, как ИП на УСН считать 1%-ный фиксированный взнос и почему нельзя учитывать расходы.

Иностранные карты в наших банках

Операции по иностранным картам в российских банках попадут «под колпак». Федслужба по финансовому контролю сделает список сомнительных стран.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв предложил больше:

«Давайте сразу установим обязательный контроль над всеми иностранными платёжными средствами, чтобы не было технических накладок».

Занавес.

Устав, ЕИО, ЕГРЮЛ, ООО

Давний клерк Александр Миролюбов (almira) опубликовал серию статей про регистрацию устава и формирование ЕИО в компании. Это те изменения, которые нечасто, но бывают в жизни бухгалтера. Сохраните себе эти ссылочки:

Ваша за мир во всем финансовом мире редакция