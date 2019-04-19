«Ночной бухгалтер». ПФР звонит ИП и просит забрать деньги

Весна. Пятница. Добрый ПФР. Да мы в сказке!

Что это с ПФР?

Уже несколько лет ИП на УСН «доходы минус расходы» пытаются отстоять свое право на расчет взносов с учетом расходов. Налоговики без боя не сдаются.

Похоже, эта крепость пала, причем с фланга.

Из ПФР стали звонить предпринимателям и спрашивать, почему те не идут возвращать деньги за 2016 год.

За 17-18 годы «пенсионщики» вернуть не могут, так как взносы тогда уже перешли под налоговую.

Кстати, некоторых работодателей обяжут сдавать в ПФР новую отчетность.

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Про отчетность и документы

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— Разбирались, в чем отличие «подписи» от «росписи». Важно для тех, кто работает с кадровыми документами.

— Сравнивали «1С-Отчетность» с другими системами.

Про скромность

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Крюк (ЕР) указал это в своей декларации. Спасибо хотя бы за честность.

У него 194 земельных участка.

Тот момент, когда депутат не так понял название «Единая Россия»...

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