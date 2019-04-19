«Ночной бухгалтер». ПФР звонит ИП и просит забрать деньги

Весна. Пятница. Добрый ПФР. Да мы в сказке!
Что это с ПФР?Уже несколько лет ИП на УСН «доходы минус расходы» пытаются отстоять свое право на расчет взносов с учетом расходов. Налоговики без боя не сдаются.
Похоже, эта крепость пала, причем с фланга.
Из ПФР стали звонить предпринимателям и спрашивать, почему те не идут возвращать деньги за 2016 год.
За 17-18 годы «пенсионщики» вернуть не могут, так как взносы тогда уже перешли под налоговую.
Кстати, некоторых работодателей обяжут сдавать в ПФР новую отчетность.
Еще хорошие новостиСтандартные вычеты по НДФЛ на детей предлагают увеличить. За первого ребенка вместо 1400 руб. — две с половиной.
А материальную помощь студентам освободят от НДФЛ.
Про отчетность и документы— Рассказали про Золушку среди деклараций: ЕУНД, крайний срок сдачи которой — 22 апреля.
— Учились заполнять путевые листы с 1 марта 2019 года по-новому.
— Разбирались, в чем отличие «подписи» от «росписи». Важно для тех, кто работает с кадровыми документами.
— Сравнивали «1С-Отчетность» с другими системами.
Про скромностьУ чиновника обнаружилось 359 кв км земли.
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Крюк (ЕР) указал это в своей декларации. Спасибо хотя бы за честность.
У него 194 земельных участка.
Тот момент, когда депутат не так понял название «Единая Россия»...
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