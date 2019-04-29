Налоги и охрану труда серьезно изменят. В ИФНС сидят полицейские. Неделя на «Клерке»

Налоговая тайна? Нет, не слышали: теперь на комиссиях в налоговой сидят полицейские. Весеннее обострение (законотворческой деятельности, конечно же): НК и ТК переписывают. Обо всех ваших болезнях будут знать работодатели. Минус еще одна старая, проверенная налоговая схема. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. К допросам на комиссиях в ИФНС подключились полицейские;
2. Пенсионеры подозревают ПФР в неправильном начислении пенсий;
3. Приставы списывают несуществующие долги по налогам со счетов бизнеса;
4. Вице-президент Тинькофф Банка рассказал «Клерку», почему их тоже раздражает 115-ФЗ;
5. Налоговики скрещивают разные отчеты между собой и эту абрукадабру заносят в свою базу;
6. Придумали еще один квазиналоговый сбор.
Темы недели
1. Масштабные поправки в НК РФ весны-2019: обзор.
Отмена деклараций, налоговые льготы, расчет НДФЛ и транспортного налога.
И все бы ничего, но на днях стало известно, что НК вообще собираются полностью переписывать.
2. Грядет революция в охране труда: о ваших заболеваниях узнают все.
Налоговики стали переквалифицировать займы в дивиденды.
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. Проверьте, надо ли вам платить налог за теплицу;
2. Как экономить на вывозе мусора;
3. Где появится налог на воду из скважин;
4. Наши банкиры раскрыли свои зарплаты;
5. Как зарегистрировать дачу, чтобы ее не снесли.
«Ночной бухгалтер»
За 22 апреля: Что станет с бухгалтерами;
За 23 апреля: Какие налоги будем считать по-новому: НК изменили;
Важные статьи
1
Как избежать типичных ошибок в декларации по налогу на прибыль
2
Что бухгалтерам нужно знать про новый стандарт по бухучету аренды
3
Проверьте, соблюдаются ли у вас требования к рабочим местам с компьютерами
4
Работодателей будут усиленно штрафовать из-за квот по инвалидам
5
Как оплатить майские дни при сменном графике?
Интересные посты в блогах
1
2
ИП смогут обойтись без онлайн-касс до 2021 года. Правда, не все
3
Долой бумажную волокиту: депутаты за цифровые технологии в документах
4
Радоваться или огорчаться отмене деклараций по земле и транспорту?
5
6
Технологии vs бухгалтерия. Становится легче?
7
Онлайн-касса избавит от налоговой
8
Как мобильные банковские приложения меняют жизнь предпринимателя?
9
Звонки клиентам напрямую из 1С
10
Как бухгалтеру правильно провести май (не только на даче или в офисе)
11
Применение статьи 54.1 НК РФ. Процедурные нарушения. Пределы компетенции специалиста и эксперта. Дайджест судебных споров.
12
Как обжаловать результаты проверки трудовой инспекции?
Ваш бизнес для бухгалтеров и предпринимателей? Рассказываем, почему вам надо завести блог компании на «Клерке».
На пообсуждать
1. Правила жизни (и работы) главбуха. Нужен ли главный бухгалтер в 21 веке?
2. Какие штрафы грозят в 2019-м за отдых возле водоёма: подробный перечень.