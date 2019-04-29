Налоги и охрану труда серьезно изменят. В ИФНС сидят полицейские. Неделя на «Клерке»

ale96433132 Ну как бы так по образнее ответить? Ну вот если бы нигде никогда не писали, что бешенство опасно ... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

bestiya7460 это сотрудники ПФ опрос проходили похоже, вряд ли найдутся довольные среди обычного населения, ка... Россияне довольны Пенсионным фондом

бух2007 там зимой и летом тоже таких инициатив достаточнолюди видимо ощущают таким образом свою сопричаст... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Denis90 У меня вопрос: какие россияне, у которых уже прописка 2 на 2?... Россияне довольны Пенсионным фондом

alex1995 Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в рот ничего не тащило...... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

бух2007 Причем с седмицей большинству понятно, что это бред и люди голосуют против (-500).Но за отмену пр... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Natali Kr А оценки рассчитывались от количества ответивших? или от количества обслуженных за период?... Россияне довольны Пенсионным фондом

adella13 Главное, чтобы этот бред не принял во внимание какой-нибудь депутат...... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

adella13 Просьба к авторам статей - быть более точными в заголовках. Речь в статье идёт о госуслугах ПФ, н... Россияне довольны Пенсионным фондом

ale96433132 Есть такое дело. О развитии и освоении новых видов продукции в текущих условиях и речи нет. Выжит... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

ale96433132 Дмитрий424, частично вы правы. Но тут явно смешение понятий. Есть бизнес настоящий, который произ... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

msneg Нам так же говорили, когда несколько лет назад мы писали про повышение пенсионного возраста. ... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Ali О необходимости подготовить новую редакцию этого федерального закона в июле 2018 года заявлял гла... Нас ждет новый Налоговый кодекс?

Ali Такие документы пишутся не один месяц, а то и не один год.Так может како... Нас ждет новый Налоговый кодекс?

Anton P. "...Солнце еще не встало, а в стране дураков уже во всю кипит работа..."... Нас ждет новый Налоговый кодекс?

id167915911 Тут надо расшифровать термин "настоящий бизнесмен", просто настоящий бизнесмен еще и руководствуе... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

id11293581 Для какой цели печатаются подобные статьи, отнимающие время? Автору платят за число букв? Мало ли... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

llenson Де-факто, многие предприятия давно работают не ради прибыли, а ради заработка на жизнь. Конкуренц... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

tutorio107 Больше всего мне понравились два идиота: идиот "седмица" и идиот "отменить прибыль".... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

Дмитрий424 Само-собой продолжу, хотя бы для того, чтоб хапуги и бездари канули в лету...... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли

titova-tlt сейчас потренируются на этих налогах, а потом так ВСЕ сделают!!! Мама мия! С учетом того, что сей... Радоваться или огорчаться отмене деклараций по земле и транспорту?

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Елена_N Т.е. вы выбираете тех, кто дает возможность работать на свободном графике бесплатно?? ... Бизнес хотят лишить права на получение прибыли