Клерк.Ру

Налоги и охрану труда серьезно изменят. В ИФНС сидят полицейские. Неделя на «Клерке»

Налоговая тайна? Нет, не слышали: теперь на комиссиях в налоговой сидят полицейские. Весеннее обострение (законотворческой деятельности, конечно же): НК и ТК переписывают. Обо всех ваших болезнях будут знать работодатели. Минус еще одна старая, проверенная налоговая схема. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. К допросам на комиссиях в ИФНС подключились полицейские;

2. Пенсионеры подозревают ПФР в неправильном начислении пенсий;

3. Приставы списывают несуществующие долги по налогам со счетов бизнеса;

4. Вице-президент Тинькофф Банка рассказал «Клерку», почему их тоже раздражает 115-ФЗ;

5. Налоговики скрещивают разные отчеты между собой и эту абрукадабру заносят в свою базу;

6. Придумали еще один квазиналоговый сбор.

Темы недели

1. Масштабные поправки в НК РФ весны-2019: обзор.

Отмена деклараций, налоговые льготы, расчет НДФЛ и транспортного налога.

И все бы ничего, но на днях стало известно, что НК вообще собираются полностью переписывать

2. Грядет революция в охране труда: о ваших заболеваниях узнают все.

Целый раздел ТК переделают. Всем уже страшно. 
 

3. Схема с займами стала еще опаснее.

Налоговики стали переквалифицировать займы в дивиденды.

Дзен для бухгалтеров

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1. Проверьте, надо ли вам платить налог за теплицу;

2. Как экономить на вывозе мусора;

3. Где появится налог на воду из скважин;

4. Наши банкиры раскрыли свои зарплаты;

5. Как зарегистрировать дачу, чтобы ее не снесли.

«Ночной бухгалтер»

За 22 апреля: Что станет с бухгалтерами;

За 23 апреля: Какие налоги будем считать по-новому: НК изменили;

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Как избежать типичных ошибок в декларации по налогу на прибыль

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Проверьте, соблюдаются ли у вас требования к рабочим местам с компьютерами

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Работодателей будут усиленно штрафовать из-за квот по инвалидам

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Как оплатить майские дни при сменном графике?

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Технологии vs бухгалтерия. Становится легче?

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Онлайн-касса избавит от налоговой

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Звонки клиентам напрямую из 1С

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Как бухгалтеру правильно провести май (не только на даче или в офисе)

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Применение статьи 54.1 НК РФ. Процедурные нарушения. Пределы компетенции специалиста и эксперта. Дайджест судебных споров.

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Как обжаловать результаты проверки трудовой инспекции?

Ваш бизнес для бухгалтеров и предпринимателей? Рассказываем, почему вам надо завести блог компании на «Клерке».

На пообсуждать

1. Правила жизни (и работы) главбуха. Нужен ли главный бухгалтер в 21 веке?

2. Какие штрафы грозят в 2019-м за отдых возле водоёма: подробный перечень.

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