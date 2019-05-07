«Ночной бухгалтер». Кого еще потянут в самозанятых и ИП

Грядет эра окончательного вывода из тени тех, кто еще работает неофициально.

Отстаньте уже, а?

Воздействовать на уклонистов будут по Указу Президента.

Готов проект документа, по которому 2020-й объявят годом предпринимательства.

Нет, это не то, что вы подумали — не отмена тупых требований к бизнесу, не смягчение контроля и не усмирение банков. Это будет год беспощадной агитации становиться ИП или самозанятыми.

Посмотрите, как будут убеждать.

Активно агитировать будут, кроме всех прочих, школьников, военнослужащих в запасе, людей после 45. Отдельно в проекте Указа сказано о женщинах. Правильно, на дворе 21 век. Женщина — друг человек. Айда уже в бизнес!

Эксперты согласны — еще год-два, и работать будет реально только «вбелую».

Масштабы успехов ФНС — тому подтверждение. Вчера ими хвалился Путину глава ФНС. Например, оборот самозанятых — 3,5 млрд руб.

А еще, по словам Мишустина, бизнес рад введению онлайн-касс. Их в стране сейчас — более 2,3 млн.

Тем, кто не рад, депутаты готовят отсрочку до 21 года. Кому повезет?

Как себя обезопасить

От большого штрафа по налогам: снизить можно и в 100 раз.

От неадекватов-коллекторов: как грамотно написать жалобу.

От сноса самостроя: пошагово о том, как легализовать постройку.

От отказа в вычете: что бывает, если не подать заявление на возврат налога вместе с 3-НДФЛ.

12 мая очередной тираж «Столото».

Джекпот — 770 млн. руб. Розыгрыш 100 призов по 500 тыс. руб.

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Ваша ни к чему не агитирующая редакция