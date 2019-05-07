Как общаться с коллекторами и службами взыскания кредиторов

О том, как распознать коллекторов-нарушителей, и как от них защититься.

Закон о коллекторской деятельности, который работает в России с января 2017 года, заметно повлиял на методы работы коллекторов и их манеры. Появились четкие основания и критерии для того, чтобы жаловаться на их действия, а государственные службы наладили работу по привлечению недобросовестных специалистов к ответственности.

Чаще всего нарушают закон микрофинансовые организации (МФО). Крупные банки и сети микрокредитных компаний соблюдают закон, и не используют «черные» методы, ведь это большой риск для репутации. Последствия могут быть серьезными: за деятельностью коллекторов следит не только прокуратура, но и Банк России.

Самое распространенное нарушение попытки воздействовать на должника через родственников, руководство и коллег, соседей, даже незнакомых. Это строго запрещено законом. На такие действия можно жаловаться в полицию, прокуратуру или службу судебных приставов. Все они достаточно быстро реагируют на обращения и наказывают обидчиков. При этом жалобу должен подавать именно тот, кому звонят, а не должник.

Если вам звонят по поводу долгов ваших родственников, коллег или соседей, будьте уверены: у коллектора нет на этого прав. Не вступайте в обсуждение обстоятельств должника и возможностей вашего на него воздействия. Скажите об этом коллектору, потребуйте назвать имя и место работы, предупредите, что звонок будет записан и вы обратитесь с жалобой в прокуратуру.

Резонансные случаи

Был случай, когда коллекторы расписали стены в подъезде должника и заварили замочную скважину в общей коридорной двери. Действовали представители микрокредитной организации, которая уже попадала в поле зрения УФССП за нарушение прав должников. Нарушителям был выписан штраф 80 тысяч рублей.

В другом случае коллекторы подожгли дверь квартиры должника в Москве в новогодние праздники. Угарным газом отравились женщина и двое детей. До этого коллекторы разрисовывали подъезд и оставляли записки, но не были привлечены к ответственности, потому что должник не подал жалобу.

Как вести себя с коллекторами

На любую угрозу коллекторов стоит реагировать. Не нормально, когда вам пишут записки, смс или электронные письма с угрозами, портят имущество, разбрасывают листовки о вас в подъезде. Если начинают угрожать «отнять детей», «выслать группу выезда», «переломать ноги», «вырезать почку», «посадить в тюрьму» и даже «описать имущество» (цитаты из реальных СМС), сразу обращайтесь с жалобой.

Позвоните в банк или МФО, и узнайте, кто конкретно работает по вашей задолженности: сама кредитная организация или нанятый исполнитель. Также возможно, что долг передан или переуступлен. Записывайте звонки коллекторов: через громкую связь на диктофон или через функцию записи разговора на телефоне. Не забывайте делать скриншоты электронных писем и сообщений в соцсетях. Сохраняйте бумажные письма, ведите видеосъемку личных встреч. Фиксируйте время звонков, запрашивая детализацию у оператора связи. Фиксируйте любой причиненный вам ущерб. При любом общении с коллектором сразу выясните его контактные данные. Узнайте, в какой организации он работает, откуда ему известно о вас и вашем долге. В случае любого нарушения обратитесь с заявлением в свободной форме в одну из служб: полицию, прокуратуру, Федеральную службу судебных приставов. Если вы столкнулись с неправомерными действиями сотрудника банка или МФО, можно также обратиться в Банк России.

Как совсем оградить себя от общения с коллекторами

Это возможно, если вы обратились в организацию, которая защищает интересы граждан и борется с некорректными действиями коллекторов, приставов и банков. В этом случае вас берут под защиту, а общение с коллекторами проходит без вашего участия.

Например, мы настраиваем переадресацию звонков и автоответчик. Переписку также ведут специалисты. Они анализируют документы, которые присылают службы по взысканию, и отвечают на них, если требуется.

Важно отличить настоящие документы от распространенной схемы обмана: часто коллекторы маскируют письма о долгах под официальные бумаги из суда добавляют гербы, реквизиты, подписи. Всё это для того, чтобы психологически воздействовать на должника: напугать его и заставить заплатить. Конечно, никакой силы такие бумаги не имеют.

Также за вас будут реагировать на незаконные действия коллекторов: угрозы, звонки в неположенное время, звонки третьим лицам, ведь в таких случаях нужно подавать жалобы. В результате правильного ведения этого процесса против нарушителей возбуждаются административные или даже уголовные дела.

Главная рекомендация: не брать займы в микрофинансовых организациях, особенно в сомнительных. Именно их деятельность по возврату просроченной задолженности до сих пор выходит за рамки закона. Сообщения о незаконных действиях служб сбора крупных банков сейчас исключительно редки.