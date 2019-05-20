Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Осторожнее с терминалами Сбербанка

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк

Подошли к терминалу Сбербанка после кого-то в очереди? Не торопитесь вставлять карту: появилось новое мошенничество.

Главное дня

1. Клиенты нашли серьезную недоработку в системе работы терминалов банка. Ею уже пользуются мошенники.

Они начинают на терминале операцию по списанию (например, по оплате сотовой связи), но не завершают.

Зато это с успехом делает тот, кто подходит к терминалу следующим в течение полутора минут.

Как защититься?

2. Еще один ньюсмейкер дня — Альфа. Сначала посыпались жалобы на сбой в приложении банка. Сбой уже ликвидировали.

В банке, кстати, серьезные сокращения — уволят 3 тысячи сотрудников до конца года.

Медленнее всего растут зарплаты у банкиров. Может быть, потому что они и так немаленькие?

3. Понедельник не обходится без нашего крутого обзора:

Новые внезапные проверки. Мзда налоговой. Мы все заплатим олигархам. Неделя на «Клерке».

Не очень дня

1. Наше славное море, похоже, попало в передрягу, от которой россияне в очередной раз проиграют.

Говорим про китайский завод на Байкале: сколько получил российский бюджет с этого супер-инвестиционного проекта. А практически ничего.

Китайцы выпьют Байкал за 0 руб.

 
Инспекторам на местах велено переключить фокус внимания с однодневок, которых практически уже истребили, на схемы с дроблением.

Профессиональное дня

 
Почему программа подходит производственникам не меньше, чем торговым компаниям.
 
 
Жаркое лето 2019-го.
Электронные документы — это вообще законно?

21 мая сервис Synerdocs проведёт бесплатный онлайн-семинар. Вы узнаете всё и даже больше о юридической значимости электронных документов:

— Для чего она бухгалтеру?

— Насколько законна простая электронная подпись?

— При каких условиях суды принимают электронные документы?

— Какие поправки федерального законодательства в части ЭДО ожидаются?

Больше конкретики и практики — 21 мая в 11.00 мск. Регистрируйтесь и приглашайте коллег.

Приятное дня

 
Малый бизнес затаил дыхание.
 
 
Чиновники считают, что после ввода таких драконовских процентов, все равно появится схема уклонения.

Ваша всем отличной недели желающая редакция

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