«Ночной бухгалтер». Осторожнее с терминалами Сбербанка

Подошли к терминалу Сбербанка после кого-то в очереди? Не торопитесь вставлять карту: появилось новое мошенничество.
Главное дня
1. Клиенты нашли серьезную недоработку в системе работы терминалов банка. Ею уже пользуются мошенники.
Они начинают на терминале операцию по списанию (например, по оплате сотовой связи), но не завершают.
Зато это с успехом делает тот, кто подходит к терминалу следующим в течение полутора минут.
2. Еще один ньюсмейкер дня — Альфа. Сначала посыпались жалобы на сбой в приложении банка. Сбой уже ликвидировали.
В банке, кстати, серьезные сокращения — уволят 3 тысячи сотрудников до конца года.
Медленнее всего растут зарплаты у банкиров. Может быть, потому что они и так немаленькие?
3. Понедельник не обходится без нашего крутого обзора:
Новые внезапные проверки. Мзда налоговой. Мы все заплатим олигархам. Неделя на «Клерке».
Не очень дня
1. Наше славное море, похоже, попало в передрягу, от которой россияне в очередной раз проиграют.
Говорим про китайский завод на Байкале: сколько получил российский бюджет с этого супер-инвестиционного проекта. А практически ничего.
Китайцы выпьют Байкал за 0 руб.
Профессиональное дня
Электронные документы — это вообще законно?
21 мая сервис Synerdocs проведёт бесплатный онлайн-семинар. Вы узнаете всё и даже больше о юридической значимости электронных документов:
— Для чего она бухгалтеру?
— Насколько законна простая электронная подпись?
— При каких условиях суды принимают электронные документы?
— Какие поправки федерального законодательства в части ЭДО ожидаются?
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Приятное дня
Ваша всем отличной недели желающая редакция