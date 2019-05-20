«Ночной бухгалтер». Осторожнее с терминалами Сбербанка

Подошли к терминалу Сбербанка после кого-то в очереди? Не торопитесь вставлять карту: появилось новое мошенничество.

Главное дня

1. Клиенты нашли серьезную недоработку в системе работы терминалов банка. Ею уже пользуются мошенники.

Они начинают на терминале операцию по списанию (например, по оплате сотовой связи), но не завершают.

Зато это с успехом делает тот, кто подходит к терминалу следующим в течение полутора минут.

Как защититься?

2. Еще один ньюсмейкер дня — Альфа. Сначала посыпались жалобы на сбой в приложении банка. Сбой уже ликвидировали.

В банке, кстати, серьезные сокращения — уволят 3 тысячи сотрудников до конца года.

Медленнее всего растут зарплаты у банкиров. Может быть, потому что они и так немаленькие?

3. Понедельник не обходится без нашего крутого обзора:

Новые внезапные проверки. Мзда налоговой. Мы все заплатим олигархам. Неделя на «Клерке».

Не очень дня

1. Наше славное море, похоже, попало в передрягу, от которой россияне в очередной раз проиграют.

Говорим про китайский завод на Байкале: сколько получил российский бюджет с этого супер-инвестиционного проекта. А практически ничего.

Китайцы выпьют Байкал за 0 руб.

Ваша всем отличной недели желающая редакция