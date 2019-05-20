Новые внезапные проверки. Мзда налоговой. Мы все заплатим олигархам. Неделя на «Клерке»

Стало известно, сколько будем платить олигархам за каждый код обязательной маркировки. Появилось квартирное мошенничество для тех, кто пользуется госуслугами. Появится новый вид внезапных проверок бизнеса. Бизнес сидит на абонентной плате в налоговой. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Пользуясь госуслугами, можно остаться без квартиры;
2. По страховым взносам будем отчитываться по-новому;
3. От штрафов за отсутствие онлайн-касс освободят еще на год;
4. Появится новый тип проверок бизнеса;
5. Проверьте данные по 3-НДФЛ в ЛК. У налоговиков пропадают документы по вычетам;
6. Новый сбой программы ФНС может привести к ликвидации организации.
Темы недели
1. Новость для тех, кто верил, что маркировка нужна для контроля качества продукции: вся страна будет платить дань Усманову и Галицкому: установлена стоимость кода для обязательной маркировки.
Посмотрите, как зарождалась идея на этом нажиться.
И, как никто не сомневался, список товаров, подлежащих маркировке, резко увеличат.
2. Большой обзор про сбой в ФНС: накипело! Незаконные блокировки, задержка вычетов, несуществующие долги.
3. Почти весь крупный и средний бизнес сидит на абонентской плате в налоговой.
Важно помнить: с налоговой вообще бесполезно воевать. В 98% случаев вы проиграете.
4. Что творится с курсами для бухгалтеров. И почему вам это все не надо (или надо).
Дзен для бухгалтеров
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1. Как отдыхали наши олигархи на майских;
2. Как открываются и почему закрываются российские компании;
3. Чиновники готовят бешеный налог на собак;
4. Вклады в банки станут безопаснее;
5. Не попадитесь на новый развод после парковки.
«Ночной бухгалтер»
За 13 мая: Налоговая ошибочно исключает из ЕГРЮЛ из-за сбоя;
За 14 мая: Массово пропадают документы по вычетам;
Важные статьи
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Как налоговики проверяют сегодня и как будут проверять завтра
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К чему приводит слишком простая подпись на документах
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Хранитель активов: как поможет защититься от налоговиков
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Стоит ли ждать пенсию наемным работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым
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Как поживает обналичка через ИП в 2019 году?
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Как выбрать онлайн-кассу для ИП
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Внутрихолдинговые услуги, нарушения при истребовании документов, налог на имущество: дайджест судебки
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10 плюсов бухгалтерского аутсорсинга
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Предприниматели, опасайтесь налоговых блокировок по своим личным картам!
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Главная ошибка учета в торговле, из-за которой налог может вырасти в 100 раз
На пообсуждать
1. А что сбой в ФНС значит для рядовых инспекторов?
2. Кто из сотрудников обворовывает компанию и как это остановить.
3. Фильм от «Главбуха»: 1400 дизлайков и куча восторгов одновременно.
Интервью недели
Бизнес-интервью «Клерка». Андрей Жильцов, «Мультибухгалтер»:
«Я за территориально близкий к клиенту аутсорсинг».
Инструмент недели
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УП для некоммерческих организаций теперь можно найти «Клерке».