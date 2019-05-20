Новые внезапные проверки. Мзда налоговой. Мы все заплатим олигархам. Неделя на «Клерке»

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Таня GH2 А зачем вы тогда идете читать новость про штрафы у бюджетников? Чтобы запутать себя еще больше?..... Госдума приняла закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе

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ToT Вот тут огненная тема на форуме про аутсорс: Лайфхаки для аутсорсинга... 10 плюсов бухгалтерского аутсорсинга

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y.p Скорее додумали до обратного) Это ж какой вкусный кусочище пирога! Взять ОФД. Карта на ОФД стоит... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Rolen без необходимости покупать за 12 000 руб ФН и снимать за 3000 руб/мес кассу.Они до этого не додум... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Rolen С облаком принципиально не связываюсь, не нравится мне оно.Долго наблюдал за развитием. Недавно п... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Над.К Название статьи:И? А если в законе поправки в 50 статей, вы какой себе заголовок представляете? В... Госдума приняла закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе

npetelin1 Над.К3 часа назадnpetelin1И еще раз повторяю - новость только про часть закона, которая касается ... Госдума приняла закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе

Над.К И еще раз повторяю - новость только про часть закона, которая касается бюджетников. Никто не писа... Госдума приняла закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе