«Ночной бухгалтер». Инспекция заплатила 1 млн за незаконную блокировку счета

Стало реальнее взыскивать с налоговиков проценты за незаконную блокировку счета.

Всем бы так!

С краснодарской инспекции взыскали миллион рублей за блокировку счета.

ИФНС не могла целый год разблокировать на счету 10 млн руб.

Первые две инстанции поддержали налоговиков, а вот кассация — компанию.

С чем ее и поздравляем.

Обзоры дня

1. Ваш любимый недельный.

2. Про маркировку и слухи вокруг нее.

3. Про вопросы бухгалтеров по 1С:ЗУП.

Жаркая тема дня

У нас продолжение нашумевшей истории про доначисление ИП 1 млрд (!) налогов.

С нами связался представитель предпринимателя и поделился деталями. Сейчас ИП готовится доказать свою правоту в кассационной инстанции.

Новости дня

1. Придумали еще один экологический сбор (на этот раз поддерживаем).

2. За самозанятых перед банками вступился не кто-нибудь, а сам ЦБ.

3. СанПиНы для ресторанов и кафе могут отменить. Тогда они спокойно смогут готовить стейки с кровью.

Мы начали

То, к чему готовились очень долго и тщательно — сегодня запустили наш первый курс по проверкам.

Приходите и учитесь противостоять давлению инспекторов и полиции.

Ваша радостная редакция