«Ночной бухгалтер». Инспекция заплатила 1 млн за незаконную блокировку счета

Стало реальнее взыскивать с налоговиков проценты за незаконную блокировку счета.
Всем бы так!
С краснодарской инспекции взыскали миллион рублей за блокировку счета.
ИФНС не могла целый год разблокировать на счету 10 млн руб.
Первые две инстанции поддержали налоговиков, а вот кассация — компанию.
С чем ее и поздравляем.
Обзоры дня
1. Ваш любимый недельный.
2. Про маркировку и слухи вокруг нее.
3. Про вопросы бухгалтеров по 1С:ЗУП.
Жаркая тема дня
У нас продолжение нашумевшей истории про доначисление ИП 1 млрд (!) налогов.
С нами связался представитель предпринимателя и поделился деталями. Сейчас ИП готовится доказать свою правоту в кассационной инстанции.
Новости дня
1. Придумали еще один экологический сбор (на этот раз поддерживаем).
2. За самозанятых перед банками вступился не кто-нибудь, а сам ЦБ.
3. СанПиНы для ресторанов и кафе могут отменить. Тогда они спокойно смогут готовить стейки с кровью.
Мы начали
То, к чему готовились очень долго и тщательно — сегодня запустили наш первый курс по проверкам.
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Ваша радостная редакция
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