Началась защита бухгалтеров при проверках. Новый НК из старого. Неделя на «Клерке»

Отсрочка по онлайн-кассам ждет только подписи Президента. НК обещали переписать полностью, но, похоже, пока просто основательно подлатают. Мы начинаем новый проект по защите бухгалтеров. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Новые льготы по онлайн-кассам уже прошли СФ;

2. Главбух, с которой взыскивают все деньги, полученные по чековой книжке, проиграла апелляцию;

3. Банки выявляют, кто осуществляет бухгалтерское обслуживание их клиентов;

4. Московские главбухи зарабатывают больше программистов, но меньше гинекологов;

5. Отчитываться в ФГИС ЦС будут не только юрлица, но и ИП.

Темы недели

1. 3 июня стартовал наш первый онлайн-курс «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Чему вы научитесь в нашем онлайн-курсе:

противостоять давлению налоговиков при проверках;

определять, какие действия налоговиков и полиции при проверках незаконны;

правильно читать документы, сопутствующие проверкам: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов;

правильно отвечать на допросах;

разбираться во всех мероприятиях налогового контроля: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка;

защищать информацию от проверяющих;

правильно выстраивать защиту при угрозе уголовки;

понимать, какие действия бухгалтера приведут его к субсидиарной ответственности.

Записывайтесь.

Важно: начать курс можно и не 3 июня. Учитесь в удобном вам ритме, у нас нет потоковой системы. Пройдите все разделы и тестирования онлайн и получите сертификат от Центра онлайн-обучения Клерк.ру.