Началась защита бухгалтеров при проверках. Новый НК из старого. Неделя на «Клерке»

Отсрочка по онлайн-кассам ждет только подписи Президента. НК обещали переписать полностью, но, похоже, пока просто основательно подлатают. Мы начинаем новый проект по защите бухгалтеров. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Новые льготы по онлайн-кассам уже прошли СФ;
2. Главбух, с которой взыскивают все деньги, полученные по чековой книжке, проиграла апелляцию;
3. Банки выявляют, кто осуществляет бухгалтерское обслуживание их клиентов;
4. Московские главбухи зарабатывают больше программистов, но меньше гинекологов;
5. Отчитываться в ФГИС ЦС будут не только юрлица, но и ИП.
Темы недели
1. 3 июня стартовал наш первый онлайн-курс «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Чему вы научитесь в нашем онлайн-курсе:
- противостоять давлению налоговиков при проверках;
- определять, какие действия налоговиков и полиции при проверках незаконны;
- правильно читать документы, сопутствующие проверкам: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов;
- правильно отвечать на допросах;
- разбираться во всех мероприятиях налогового контроля: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка;
- защищать информацию от проверяющих;
- правильно выстраивать защиту при угрозе уголовки;
- понимать, какие действия бухгалтера приведут его к субсидиарной ответственности.
Важно: начать курс можно и не 3 июня. Учитесь в удобном вам ритме, у нас нет потоковой системы. Пройдите все разделы и тестирования онлайн и получите сертификат от Центра онлайн-обучения Клерк.ру.
Правительственный законопроект с множеством поправок: НДС, НДФЛ, прибыль, спецрежимы, имущественные налоги, взносы и торговый сбор.
3. Скандалы вокруг «Клерка».
С цензурой: налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС
Дзен для бухгалтеров
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1. Как ФНС будет прослеживать товары;
2. Где пенсию еще не платят, но уже воруют;
3. Как ваш банк проверяет ваших контрагентов?
4. Данные ЕГРН частично закроют. Хорошо это или плохо?
«Ночной бухгалтер»
За 27 мая: Чем «Клерк» «оскорбляет» власть и как ему за это угрожают;
Важные статьи
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ФНС и МВД vs Бизнес: как налоговые риски становятся уголовными
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Просто физлицо или уже ИП: как налоговики будут определять
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Все про авансовый отчет о командировке
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10 вопросов дачников: ответы БТИ и Росреестра
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Что грозит тому, кто расплачивается в магазине банковской картой своего супруга
Интересные посты в блогах
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Отменили ли онлайн-кассы для ИП без наемных сотрудников в 2019 году?
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Проводки по договору лизинга: пример для лизингополучателя
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Как наладить работу с требованиями ИФНС. Кейс «Фингуру»
5
Как открыть банковский счет иностранному юрлицу
6
Предпринимателям упростили сдачу отчетов в ФНС
7
Как мы выиграли кассацию по субсидиарке на 15 млн
На пообсуждать
1. Выбираем кассу, боремся с блокировками и уничтожаем черновики: что обсуждают бухгалтеры;
2. Вторая пенсия от Сбербанка. Разоблачение.
Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.
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