Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Новые проблемы из-за программного сбоя в ФНС

Фуф, сумасшедший день какой-то. Главред на ПМЭФ, редакция впахивает на новостях, бухгалтеры боятся ФНС.

Пятница-развратница.

Откопали новые радости из-за сбоя программы налоговиков:

— В базе ИФНС размножается раздел 3 формы РСВ;

— В выписках операций по расчету с бюджетом полный бардак;

— Стали страдать иностранные поставщики.

Критиковать сбой многие бухгалтеры боятся. Опасаются вызовов в ИФНС.

Про тренды

— Сколько всего было сказано на ПМЭФ! Ждите отдельный обзор. А пока посмотрите, как пообещали изменить пенсии и пособия.

— У налоговиков тренд: осмотр всего вашего имущества

— Фейковые тренды изменения трудового законодательства разобрали в статье.

Запомнившиеся новости дня

Ибо их было очень много, приводим самые громкие:

— Отсрочку по онлайн-кассам подписал Президент. Узнайте, кто получит льготы;

— Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы;

— Роскомнадзор работает над системой полной блокировки мессенджеров.

Ваша стершая ноги на ПМЭФ редакция

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