«Ночной бухгалтер». Новые проблемы из-за программного сбоя в ФНС

Фуф, сумасшедший день какой-то. Главред на ПМЭФ, редакция впахивает на новостях, бухгалтеры боятся ФНС.
Пятница-развратница.
Откопали новые радости из-за сбоя программы налоговиков:
— В базе ИФНС размножается раздел 3 формы РСВ;
— В выписках операций по расчету с бюджетом полный бардак;
— Стали страдать иностранные поставщики.
Критиковать сбой многие бухгалтеры боятся. Опасаются вызовов в ИФНС.
Про тренды
— Сколько всего было сказано на ПМЭФ! Ждите отдельный обзор. А пока посмотрите, как пообещали изменить пенсии и пособия.
— У налоговиков тренд: осмотр всего вашего имущества
Запомнившиеся новости дня
Ибо их было очень много, приводим самые громкие:
— Отсрочку по онлайн-кассам подписал Президент. Узнайте, кто получит льготы;
— Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы;
— Роскомнадзор работает над системой полной блокировки мессенджеров.
Ваша стершая ноги на ПМЭФ редакция
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