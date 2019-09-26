«Ночной бухгалтер». Бухгалтерам будет меньше мороки по больничным

Ура! Пилотный проект по выплате больничных напрямую из ФСС наконец-то перестанет быть пилотным.
Радостное
Свершилось. Все регионы перейдут на прямые выплаты пособий из ФСС.
Узнайте, что изменится для бухгалтеров и работодателей в оформлении документов.
Преступное
Налоговый инспектор получит срок за смешную взятку. ФСБ задержала начальника отдела по обеспечению процедуры банкротства УФНС. Он «просил помощи» в погашении ипотеки.
А вот тут ставочки повыше: генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 млн рублей у бизнесмена.
Полезное
Бухгалтер тратит время на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы. Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки.
Есть решение, как избежать лишних нервов и траты времени.
Очень смешное
Появился новый способ написания ИНН.
Там очередной перл от «физика».
Обзорное
— новое в валютном регулировании и контроле.
— новое в предоставлении документов по требованию налоговой.
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