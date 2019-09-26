Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Бухгалтерам будет меньше мороки по больничным

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Ура! Пилотный проект по выплате больничных напрямую из ФСС наконец-то перестанет быть пилотным.

Радостное

Свершилось. Все регионы перейдут на прямые выплаты пособий из ФСС.

Узнайте, что изменится для бухгалтеров и работодателей в оформлении документов.

Преступное

Налоговый инспектор получит срок за смешную взятку. ФСБ задержала начальника отдела по обеспечению процедуры банкротства УФНС. Он «просил помощи» в погашении ипотеки.

А вот тут ставочки повыше: генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 млн рублей у бизнесмена.

 

Полезное

Эксперты говорят, что с каждым годом бухгалтерам все больше приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...).

Бухгалтер тратит время на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы. Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки.

Есть решение, как избежать лишних нервов и траты времени.

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Очень смешное

Появился новый способ написания ИНН.

Там очередной перл от «физика».

Обзорное

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Журнал «Российский налоговый курьер» празднует свое 20-летие. Мы подготовили подарок для всех бухгалтеров — Всероссийский налоговый диктант. 30 вопросов от экспертов журнала, 20 минут времени и 10 призов лучшим участникам. Все участники получат электронные именные сертификаты.

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