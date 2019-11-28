«Ночной бухгалтер». Лучшая новость, какая только может быть к Новому году

Депутатам подвезли здравого смысла. Или, может, там решили разом откупиться от всех грехов за год...

Люди в поисках выходного

Несправедливо это – сидеть на работе, когда полный джингал белс и самое время резать оливье.

Но, кажется, предновогодние молитвы услышали в Госдуме.

Депутатам дали рассмотреть проект о выходном 31 декабря. Чуваки, у вас нет права на ошибку.

Еще одно предновогоднее чудо. Но уже от нас, «Клерка».

В поисках справедливости

Тут одного номинального директора освободили от миллиардных долгов.

По суду.

Как и в этом случае, кстати. Налоговики привязались и трясли налоги и взносы с ИП в коме.

Все по классике: да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! А налоговикам – фу, ну ничего святого в этих людях.

А еще, знаете, что задело? В век феминизма, супер-женщин, продавцы 1С позволяют себе оскорбительные карикатуры на бухгалтеров.

С другой стороны, сами бухгалтеры еще не то могут.

Вернемся к нашим баранам

Т.е. подборка полезного.

С днём рождения, ТТН! Или всё о легитимности электронной товарно-транспортной накладной

Обязательная маркировка: 7 разъяснений (по числу смертных грехов?).

Как правильно сняться с учета плательщику ЕНВД. Закрывается кормушка, закрывается.

8 декабря 2019 года – Ассоциация юристов в сфере ликвидации и банкротства проводит Всероссийскую юридическую онлайн викторину-2019. Павел Астахов, Анатолий Кучерена, Андрей Князев и другие признанные эксперты и лидеры юридического сообщества приняли участие в подготовке занимательных вопросов для викторины. Всего в викторине 30 вопросов из различных отраслей права. Победителей ждут ценные призы и подарки от экспертов. Участие бесплатное! Подробная информация и регистрация

Радостное про 2020

Тихая революция: абсолютно новый порядок работы ИП на ОСНО!

Налоги платить пять раз, сложности с НДФЛ... Короче, все как вы любите.

А если не любите, свалите из города на даты авансов и отчетов. Шутим, просто спланируйте отдых заранее, ну хотя бы примерно прикиньте – вот полная информация, когда будем отдыхать, а когда работать в следующем году.

Ваша уже готовлю новогодние подарки редакция