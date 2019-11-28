«Ночной бухгалтер». Лучшая новость, какая только может быть к Новому году

Депутатам подвезли здравого смысла. Или, может, там решили разом откупиться от всех грехов за год...
Люди в поисках выходного
Несправедливо это – сидеть на работе, когда полный джингал белс и самое время резать оливье.
Но, кажется, предновогодние молитвы услышали в Госдуме.
Депутатам дали рассмотреть проект о выходном 31 декабря. Чуваки, у вас нет права на ошибку.
Еще одно предновогоднее чудо. Но уже от нас, «Клерка».
В поисках справедливости
Тут одного номинального директора освободили от миллиардных долгов.
По суду.
Как и в этом случае, кстати. Налоговики привязались и трясли налоги и взносы с ИП в коме.
Все по классике: да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! А налоговикам – фу, ну ничего святого в этих людях.
А еще, знаете, что задело? В век феминизма, супер-женщин, продавцы 1С позволяют себе оскорбительные карикатуры на бухгалтеров.
С другой стороны, сами бухгалтеры еще не то могут.
Вернемся к нашим баранам
Т.е. подборка полезного.
С днём рождения, ТТН! Или всё о легитимности электронной товарно-транспортной накладной
Обязательная маркировка: 7 разъяснений (по числу смертных грехов?).
Как правильно сняться с учета плательщику ЕНВД. Закрывается кормушка, закрывается.
8 декабря 2019 года – Ассоциация юристов в сфере ликвидации и банкротства проводит Всероссийскую юридическую онлайн викторину-2019.
Павел Астахов, Анатолий Кучерена, Андрей Князев и другие признанные эксперты и лидеры юридического сообщества приняли участие в подготовке занимательных вопросов для викторины.
Всего в викторине 30 вопросов из различных отраслей права.
Победителей ждут ценные призы и подарки от экспертов.
Участие бесплатное! Подробная информация и регистрация
Радостное про 2020
Тихая революция: абсолютно новый порядок работы ИП на ОСНО!
Налоги платить пять раз, сложности с НДФЛ... Короче, все как вы любите.
А если не любите, свалите из города на даты авансов и отчетов. Шутим, просто спланируйте отдых заранее, ну хотя бы примерно прикиньте – вот полная информация, когда будем отдыхать, а когда работать в следующем году.
Ваша уже готовлю новогодние подарки редакция