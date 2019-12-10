«Ночной бухгалтер». ФНС подыскивает компаниям своих бухгалтеров

Скажите, кто вам дал такое задание, чтобы вы обновили мою декларацию. Ведь вы же не мой бухгалтер…

Ага, щаз.

Свято место пусто не бывает

Налоговиков не устраивает ваша декларация – они попросят своих друзей сдать за вас уточненку.

Чтобы жизнь вам медом не казалась.

Запись разговора заведенного директора с такой организацией, названия подобных контор – в главной новости.

Дело главбуха Цыбина

97 млн рублей налоговых долгов компании намереваются взыскать с ее бывшего главного бухгалтера.

А человек уволился еще до выездной. Бывший главбух получал зарплату в 30 тыс рублей. А теперь даже в суде не может доказать, что не виноват в недоимке.

А вот тут гендира от субсидиарки на 890 млн спасли. Кейс Игумнов Групп.

Дальше ни одной хорошей новости

НДФЛ для богатых не будет. Разве справедливо?

Налоговикам не докажешь, что контрагентов проверяли. Прикопаются, даже если все идеально.

Вам не подходит облачная 1С. И у меня на это 5 причин. Первая причина – это... впрочем, читайте подробности.

Ошибки в декларации по НДС. НО! Можно избежать последствий.

ФНС побуждает – налогоплательщики платят. Не слезы, а идиллия. Но все равно кап-кап по щекам.

Осадочек остался

Берем на себя ответственность за ваше настроение. Не будем портить плохими новостями ваши мысли.

Вам ими еще пользоваться. О, кстати. Бережно сохранить ваши важные мысли, отредактировать и распространить адресатам, а также подрисовать усы на любой фотографии поможет умная ручка. Бизнесмены и творцы, вы только гляньте, что может эта хулиганка.

Ваша до сих пор ведущая записи в блокноте редакция