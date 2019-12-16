«Ночной бухгалтер». Налоговики хотели привлечь к субсидиарке детей

Такое ощущение, что налоговики воспринимают закон о банкротстве как индульгенцию. Можно снять с кого угодно за чужие грехи.
Игрушки положь!
Верховный суд отказался привлечь к субсидиарной ответственности детей.
Инспекторы насчитали компании 200 млн долгов по налогам. Сдернуть захотели с жены и на тот момент несовершеннолетних детей, которым родители подарили имущество.
Пока по детям у налоговиков не вышло, но дело еще не закончено. А вот жене уже повезло меньше.
В любом случае, под угрозой все бизнесы, где во время налоговых проблем имущество отписывают родне.
Запутанная история, почитайте.
Оберег от субсидиарки. Для бухгалтеров, на которых давит директор-схематозник, выпустили инструкцию, как себя обезопасить.
Приглашаем всех желающих на бесплатную презентацию профессиональной квалификации АССА ДипИФР 17 января в офис PwC. Наши эксперты-практики расскажут всем заинтересованным о том, что представляет собой программа, кому она будет актуальна, какие преимущества на рынке труда дает диплом и многое-многое другое. Участники презентации смогут принять участие в конкурсе и выиграть скидку на обучение!
Оливье к нам приходит
Новости под стать.
Веселуха (на самом деле, нет): ФНС эксплуатирует Деда Мороза.
Веселуха (настоящая): в каких регионах 31 декабря будет выходным.
К чему готовиться
Несколько обзоров про год грядущий.
- Страховые взносы — 2020;
- Детские пособия 2019 — 2020;
- Новые ограничения и требования по регистрации компаний и ИП.
А вот тут даже готовиться не надо, надо просто предвкушать: Набиуллина спасает нас от Apple, Google и Alibaba.
Мы так стараемся, чтобы подготовить для вас обзоры об изменениях-2020. Но понимаем: вы уже устали от всей этой кутерьмы.
Давайте выдохнем, посчитаем дни до НГ (получается, 15) и неспешно просмотрим наш обзор главного за неделю: «Новое в обналичке. Отмена деклараций по УСН. Кому ПФР не выплатит пенсии».
За три минуты — обо всем важном для бухгалтера и ИП.
Ваша «да прибудет с нами поскорее оливье» редакция