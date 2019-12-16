«Ночной бухгалтер». Налоговики хотели привлечь к субсидиарке детей

Такое ощущение, что налоговики воспринимают закон о банкротстве как индульгенцию. Можно снять с кого угодно за чужие грехи.

Игрушки положь!

Верховный суд отказался привлечь к субсидиарной ответственности детей.

Инспекторы насчитали компании 200 млн долгов по налогам. Сдернуть захотели с жены и на тот момент несовершеннолетних детей, которым родители подарили имущество.

Пока по детям у налоговиков не вышло, но дело еще не закончено. А вот жене уже повезло меньше.

В любом случае, под угрозой все бизнесы, где во время налоговых проблем имущество отписывают родне.

Запутанная история, почитайте.

Оберег от субсидиарки. Для бухгалтеров, на которых давит директор-схематозник, выпустили инструкцию, как себя обезопасить.

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Оливье к нам приходит

Новости под стать.

Веселуха (на самом деле, нет): ФНС эксплуатирует Деда Мороза.

Веселуха (настоящая): в каких регионах 31 декабря будет выходным.

К чему готовиться

Несколько обзоров про год грядущий.

А вот тут даже готовиться не надо, надо просто предвкушать: Набиуллина спасает нас от Apple, Google и Alibaba.

Мы так стараемся, чтобы подготовить для вас обзоры об изменениях-2020. Но понимаем: вы уже устали от всей этой кутерьмы.

Давайте выдохнем, посчитаем дни до НГ (получается, 15) и неспешно просмотрим наш обзор главного за неделю: «Новое в обналичке. Отмена деклараций по УСН. Кому ПФР не выплатит пенсии».

За три минуты — обо всем важном для бухгалтера и ИП.

Ваша «да прибудет с нами поскорее оливье» редакция