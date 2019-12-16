ВС отказался привлечь к субсидиарной ответственности детей бизнесмена. Жене повезло меньше

Налоговым органам не удалось привлечь к субсидиарной ответственности детей контролирующих должника лиц. Такое решение вынесла сегодня Коллегия по экономическим спорам Верховного суда по делу №А40-131425/2016.

В чем суть спора

Компания «Альянс», принадлежавшая С. занималась госконтрактами. А чтобы уйти от налогов и выводить деньги, использовались аффилированные организации. В некоторых из них учредителем и директором была жена владельца компании К. Кроме того, она еще была и главбухом в одной из этих организаций.

В феврале 2017 года «Альянс» признали банкротом. После процедуры конкурсного производства непогашенными остались требования на сумму свыше 300 млн руб. Из них свыше 200 млн — налоговые долги. При этом в декабре 2017-го С. и К. подарили принадлежащее им дорогое имущество своим детям (1997-го года рождения и 2002). Всего было подарено восемь объектов недвижимости и два транспортных средства.

ФНС посчитала, что подарки были куплены за счет выведенных денег обанкротившейся компании и дети должны быть привлечены к субсидиарной ответственности. Само собой, к субсидиарной ответственности была привлечена и жена бизнесмена.

Что решили суды трех инстанций

Первая инстанция, Арбитражный суд г. Москвы, повесила всю субсидиарную ответственность на владельца «Альянса» С. Т.е. отказалась привлечь как детей, так и жену. Апелляция не согласилась с первой инстанцией в части жены, которую посчитала контролирующим должника лицом.

Однако кассационная инстанция отменила решение апелляционной, оставив в силе решение Арбитражного суда Москвы. ФНС не успокоилась и подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

Что решил Верховный суд

В своей жалобе ФНС настаивала, что К. контролировала должника и извлекала выгоду из незаконных действий её мужа, а их дети должны выплатить компенсацию в размере стоимости подаренного им имущества. И жалоба была принята к рассмотрению.

Дело было рассмотрено Коллегией по экономическим делам ВС сегодня, 16 декабря, поэтому опубликованного решения пока нет. Есть только информация от присутствующих на заседании юристов, опубликованная на портале Право.ру.

В ходе заседания представитель ФНС подтвердил свою позицию насчет того, что К. была контролирующим лицом и что дети должны выплатить компенсацию. И даже выдвинул версию, что дети были просто ширмой, чтобы скрыть имущество от кредиторов.

Представители ответчиков указывали на то, что ФНС не оспаривала дарение, а также не исследовала работу контрагентов «Альянса», которые, по заявлению ФНС, участвовали в схеме по уходу от налогов. В ходе заседания много вопросов вызвали сделки, касающиеся детей — они были совершены в разное время и при разных обстоятельствах, уточнить которые в ходе заседания оказалось невозможно.

В итоге Верховный суд, выслушав аргументы сторон, принял решение отменить определение кассации, оставить в силе судебный акт апелляции в части привлечения к субсидиарной ответственности жены бизнесмена К., а вопрос о детях — передать на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Что говорят юристы

Есть мнение, что налоговая просто «зашла не с той стороны». Оспаривать надо было сделки дарения имущества как таковые, а не пытаться привлечь к субсидиарной ответственности детей. Чем же мотивировал своё решение Верховный суд, отправляя дело на пересмотр в первую инстанцию, пока неизвестно.