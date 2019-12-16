Налоговый обзор №2: детские пособия 2019 – 2020

Год близится к завершению. Подведем итоги 2019-го в части изменений, которые коснулись детских пособий. Первый наш новогодний обзор был про сбой в ФНС.

Путинские выплаты

В 2018 году ввели выплаты на первого и второго ребенка до 1,5 лет, в народе называемые путинскими.

В 2019 их тоже платят в размере прожиточного минимум ребенка в регионе проживания. Но платят не всем, а только нуждающимся. Критерий нуждаемости — 1,5 прожиточных минимума на члена семьи.

Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ поменял правила выплаты этих пособий.

С 2020 года платить пособие будут до 3 лет, а не до 1,5. Кроме того, изменен критерий нуждаемости — теперь это 2 прожиточных минимума, то есть претендовать на пособие смогут больше семей.

Пособие выплачивается на детей, рожденных в 2018 году и позднее. Причем на первого ребенка выплату производит Соцзащита, а на второго — ПФР из средств маткапитала.

Казалось бы, теперь и пособие больше, и круг получателей расширился. Но люди все равно выражают недовольство. Об этом мы рассказывали. Напомним, причины недовольства следующие:

1. Люди возмущены, что дети, рожденные в 2017 году, оказываются в пролете. Им пособие не положено. А чем они хуже тех, кто родился в 2018, вопрошают родители.

2. Люди возмущаются, что пособие дают только малоимущим. Критерий нуждаемости надо отменить, и платить пособие на всех детей независимо от размера дохода их родителей, считают некоторые россияне.

3. Люди недоумевают по поводу источника выплаты за второго ребенка. Дело в том, что потратить маткапитал можно, например, на покупку жилья. Поэтому нет смысла распалять его на текущие расходы, ежемесячно получая энную сумму. Если вы направили маткапитал на погашени ипотеки, никаких выплат на ребенка вам не будет. Не все об этом знают, а когда узнают - неприятно удивляются.

50 рублей

Про отмену 50-рублевого пособия говорили долго и много. После введения путинских выплат все ждали — 50 рублей вот-вот отменят. Но время шло, а пособие так и не отменяли.

И вот наконец свершилось. Президент России подписал Указ от 25.11.2019 № 570. Смешная компенсация отменяется.

С 2020 года работодателями выплата не назначается. Но право на получение уже назначенных выплат сохранится до окончания периодов выплаты, если:

до 1 января 2020 года пособие уже назначено;

ребёнок родился до 1 января 2020 года.

Кстати, в начале 2019 года у нас прошел опрос на тему замены 50-рублевого пособия каким-то другим. Опрос проходил еще до того, как были разработаны поправки в путинские выплаты, поэтому наши читатели не знали, чем дело кончится. Правильно проинтуичили лишь 17 % опрошенных, выбравших вариант, что пособие вырастет значительно и платить его будет государство.

Большинство же клерков (48 %) предполагали, что власти незначительно увеличат размер пособия и платить его по-прежнему будут работодатели.

Размер пособий

Минимальное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка, а также пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности вырастут с 1 февраля 2020.

В настоящее время точно известны размеры максимальных пособий, так как они зависят от предельных баз взносов за два предыдущих года.

Средний дневной заработок вырастет с 2150,68 руб. в 2019 году до 2301,36 руб. в 2020 году.

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01.01.2020 составит 322 190,40 руб.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 01.01.2020 будет составлять 27 984,53 руб.

Пособия и Мир

— пособие по беременности и родам;

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

В отношении физлиц, на 01.05.19 уже получающих вышеназванные выплаты на иные банковские счета, переход на «Мир» будет осуществлен не позднее 01.07.2020.

Как отмечает ФСС в письме № 02-08-01/16-05-6557л от 05.07.2019, перечисление выплат осуществляется в том числе работодателем на банковский счет застрахованного лица, операции по которому осуществляются с использованием карт «Мир» либо без использования каких-либо платежных карт. Также допускаются получение страхового обеспечения посредством наличных расчетов (в том числе почту).

Пособие и неполный день

Минтруд задумал внести поправки в норму выплаты пособия по уходу за ребенком работающим женщинам.

Согласно поправкам в случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается.

В Интернете начался переполох. Люди считают, что Минтруд этой поправкой запрещает одновременную подработку (любую по времени) и получение детского пособия.

На сайте regulation.gov.ru россияне активно ставят дизлайки этому проекту Минтруда (сейчас их около 1,5 тыс.)

На сайте Chang.ru опубликована петиция с требованием убрать эти поправки из проекта. Петицию подписали уже около 150 тыс. человек.