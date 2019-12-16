Новое в обналичке. Отмена деклараций по УСН. Кому ПФР не выплатит пенсии. Неделя на «Клерке»

Эксперты говорят, что обналичка деградирует. Налоговики сами будут считать ваш налог по упрощенке. ПФР угрожает некоторым пенсионерам не выплачивать пенсии, если они не явятся в фонд лично. Есть хорошие новости по взносам ИП. Главное за неделю на «Клерке».
ТОП-3 новостей
1. ПФР пригрозил прекращением выплаты пенсий.
2. 1%-ные страховые взносы ИП: ФНС сдает позиции.
3. Назван срок отмены отчетности по УСН.
Еще новости
1. В новом КоАП штрафы для бизнеса вырастут в десятки раз.
2. Трудовые договоры станут электронными.
3. Предпенсионерам начнут платить.
Новость-разрыв
Как по заказу налоговиков сдают уточненки по НДС. Жалобы от бухгалтеров, внезапно обнаруживших большие суммы к доплате, не иссякают.
Мы дарим клеркам по два онлайн-курса. В Новый год мы решили забыть о том, что бесплатно раздавать продукты — это маркетинговое самоубийство.
Темы недели
1. Обнал деградировал: что происходит с рынком регистрации фирм.
Можно смело сказать, что для юристов-регистраторов настали добрые времена.
В главу 26.2 НК по упрощенной системе налогообложения готовится множество поправок. Основная суть их суть — отмена декларации по УСН с объектом «доходы».
3. Унылые прогнозы серых зарплат.
Самым актуальным трендом налогового контроля в 2020 году станет битва за легализацию заработных плат. Да, об этом горят ВСЕ.
Дзен для бухгалтеров
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1. Предложили еще раз повысить пенсионный возраст. Ответ на это в стихах.
2. Медицинскую справку для водителей предложили сделать бесплатной.
3. Мужчины смогут ежегодно покупать по 3 трусов и 9 носков. Депутаты расширяют корзину.
«Ночной бухгалтер»
За 9 декабря: Хорошая новость про страховые взносы для ИП;
За 10 декабря: ФНС подыскивает компаниям своих бухгалтеров;
За 11 декабря: Уплату налогов можно отложить на крайний срок;
За 12 декабря: Штрафы для бизнеса вырастут в разы;
За 13 декабря: Налоговики сами посчитают ваш налог по УСН.
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На пообсуждать
1. Как «Актион» вредит бухгалтерам: о чем нам жалуются коллеги;
2. ФНС: во-первых, животное должно стоять на балансе;
3. Зачем в налоговой инспекции зарплаты в 12 тысяч рублей?