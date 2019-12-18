«Ночной бухгалтер». ФНС рассказала, что сделает с нами в 2020-м

Быстрее, косячнее, больнее!

44 листа

Именно столько занимают амбициозные цели налоговиков: внедрить, усовершенствовать, повысить эффективность. Но на самом деле: просто собрать побольше с нам с вами. Любыми способами.

Министр финансов Антон Силуанов утвердил План деятельности ФНС России на 2020 год.

Судя по тому, сколько в планах пунктов о развитии программного обеспечения, в частности АИС Налог-3, есть надежда на прекращение глобального сбоя ФНС (на самом деле нет).

Что из уже стандартного: совместные проверки с ФССП, работа с правоохранителями.

И еще:

• создание единого ресурса сведений о населении;

• ввод в эксплуатацию системы «УСН-онлайн»;

• формирование и ведение ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО).

И много другого.

ЭЦПешечки, что же с вами будет

Законопроект об электронной подписи вызывает много критики.

Есть опасения, что лоббисты ФНС оправдывают свои интересы борьбой с мошенничеством. Мы попросили экспертов рассказать, к чему приведет монополизация рынка ЭЦП налоговиками.

Осуществите мечту к новому году — вводите первичку автоматически... И получите 20% скидки под елочку. Теперь не нужно сидеть и разгребать горы первички — сведите этот процесс к нескольким действиям: сканирование, распознавание, проведение документа в 1С. EFSOL:Загрузка документов позволяет не только мгновенно вносить документы в 1С практически без участия сотрудника, но позволит вести электронный архив документов с возможностью бессрочного хранения. Протестируйте программу бесплатно и автоматизируйте монотонные процессы обработки первичных документов.

Еще про электронные трудовые

Главная новость — подписание закона об электронных трудовых.

Вот тут и тут — про то, что делать с 2020 года.

Инструкции для бухгалтеров

Кадровая.Кому положен дополнительный отпуск. Не дадите — оштрафуют.

Для бюджетников.Что надо изменить в учетной политике из-за нового ФСБУ.

Для предпринимателей. Когда ИП может работать на ЕНВД в 2020 году.

Ваша инструкционная редакция