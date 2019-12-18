«Ночной бухгалтер». ФНС рассказала, что сделает с нами в 2020-м

Быстрее, косячнее, больнее!
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Именно столько занимают амбициозные цели налоговиков: внедрить, усовершенствовать, повысить эффективность. Но на самом деле: просто собрать побольше с нам с вами. Любыми способами.
Министр финансов Антон Силуанов утвердил План деятельности ФНС России на 2020 год.
Судя по тому, сколько в планах пунктов о развитии программного обеспечения, в частности АИС Налог-3, есть надежда на прекращение глобального сбоя ФНС (на самом деле нет).
Что из уже стандартного: совместные проверки с ФССП, работа с правоохранителями.
И еще:
• создание единого ресурса сведений о населении;
• ввод в эксплуатацию системы «УСН-онлайн»;
• формирование и ведение ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО).
ЭЦПешечки, что же с вами будет
Законопроект об электронной подписи вызывает много критики.
Есть опасения, что лоббисты ФНС оправдывают свои интересы борьбой с мошенничеством. Мы попросили экспертов рассказать, к чему приведет монополизация рынка ЭЦП налоговиками.
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