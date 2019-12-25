«Ночной бухгалтер». Липовые трудовые договоры: ваши расчетные счета в опасности

Пошло новое опасное мошенничество.

Да что ж такое-то?

Схема с судебными приказами набирает обороты.

Рассказываем, как мошенники легко могут увести деньги со счета любой компании.

Нужно-то немного: сляпать на коленке трудовой договор с вашей компанией, принести в суд для издания судебного приказа. А дальше — дело техники и невнимательных (нечистоплотных?) банков.

Вспомним недавнюю историю про увод 5 млн со счета по поддельному удостоверению комиссии по трудовым спорам.

Сколько лет надо, чтобы...

Что будет, если...

Ваша убегающая на корпоратив редакция