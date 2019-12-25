«Ночной бухгалтер». Липовые трудовые договоры: ваши расчетные счета в опасности

Был сюжет по РЕН тв про нашего товарища Турова, то ли он последователь, то ли он приверженец этой...
с этим не все просто.при представлении лицами, признаваемыми налоговыми агентами в соответствии с...
Как только это закончится бухгалтеры, наверное, перестанут быть нужны )...
И вот как можно было сделать такой вывод из новости? ;)
Что значит "Будьте осторожны!". Директор с пулеметом возле двери банка должен стоять и отстрелива...
По=моему.чтобы быть Министром работать вообще не надо.
Что значит "зафиксированных ККТ". А если у меня нет ККТ, тогда что мне можно не платить налоги?...
Заявления Кудрина выглядят белой горячкой даже на фоне самого Кудрина....
как там пела старуха Шапокляк: " хорошими делами прославиться нельзя!"...это вам не защиту прав с...
Ахахахаха, вы походу уже НГ отмечаете. А главное в "зазипованном"...
Не понятно кто и как будет контролировать достоверность и полноту.Сейчас за этим "следит" работни...
.(Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 08.07.2000 Источник публикации: "Российская га...
А что делать с внешними совместителями? Они же штатные сотрудники, с ними заключается трудовой до...
У Инфо-Бухгалтер, есть функция, которой нет у других, но которая очень бережет нервы пользо...
Так для этого все и затевалось. Борьба с бедностью дала результаты. ...
блин а какой эффективности они говорят своих блатных топов, одни утечки данных, постоянно воруют ...
Осталось меньше 2-х месяцев до первого отчёта СЗВ-ТД, а он всё ещё "проходит общественное обсужде...
Юрист УГМК не зря свой хлеб ест. Молодцы!
Туров как всегда, в своем репертуаре. Для нагнетания в ход что угодно идет.Ничего, что в начале з...
Да.А СЗВ-м и СЗВ-стаж - это ТОЖЕ формы отчетов в ПФР.Ибо гениальные "программисты" ПФР сами не мо...
Они бы сначала элементарные бытовые условия создали. Геленджик и Новороссийск с воскресенья без ...
Очень, очень опасная профессия главный бухгалтер.
Главное, что они не забудут ввести новые "Драконовские" штрафы, и будут доить всех, то за неправи...
Если вы не видите противоречий, это не значит, что их нет. ©Я, например, тоже вижу здесь противор...
Ян, ты с кем разговариваешь?
Теперь по статистике станет меньше бедных
А колонка будет газовая или "колонка связи"? :)
А если наш НЭСК присылает мне чужие(!) квитанции, причем ни я, ни "абонент с квитанции" не давали...
Собственно, эта "новость" и сейчас ересь и мракобесие, но в другом смысле, в более прямом.Не уста...
Что? Колонка от МТС? Думаю этот рынок уже бесповоротно проигран гуглу амазону и ксяоми ...
Анекдот времен СССРНе имейте сто баранов, а женитесь, как Чурбанов (зять генерального секретаря Ц...
Еще как установлено. Больше того, пошли схемы - соискатели идут в суд с неправильно написанными о...
Суд скажет, что была личная заинтересованность - хотела показать себя перед директором хорошим бу...