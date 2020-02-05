«Ночной бухгалтер». Опять двойные списания. Или налоговики и сами устрадались от программы (ага-ага)

Ребят, тут у бешеного принтера еще и проблемы с памятью.

Потерялась машина во времени

Бухгалтеры массово жалуются: пришли требования об уплате недоимки; датированы 10 января с указанием даты для добровольного исполнения до 29 января, но пришло то по каналам ТКС 5 февраля!

Инкассовые, наверняка, налоговая уже в банк направила, а у некоторых компаний эти суммы уже оплачены.

Налоговики (когда к ним ножками притопаешь) разводят руками: сломалось, извиняй, претензий нет.

А люди сомневаются, что это сбой. Подозревают заговор с целью наполнить бюджет.

В общем, вечная «не сыпь мне соль на рану».

Кстати, о соли

Минздрав решил все проблемки населения и перешел к главному — продажу соли под запрет.

Без вариантов самая обсуждаемая новость дня.

Еще людям не дают покоя рамы на балконе и до кучи ... пенсионеры.

Про любимый ПФР

Летать охота

Тут Олег Тиньков стал владельцем самолета.

Еще бы, у него о-о-очень дорогая компания в руках (знаем, что вы не такие, но фотка самолета тут, если что).

А тем, кто радуется и копеечной прибавке, подкинули мыслей к размышлению: в конце 80-х годов в СССР Правительство запустило целый ряд реформ хозяйственной жизни страны, которые привели к взрывному росту доходов населения и в итоге обрушило советскую экономику.

Не рефлексируете на этот счет?

Что-то полезное сегодня будет? Будет!

Детские пособия и другие соцвыплаты: что изменилось

С 1 февраля увеличились некоторые выплаты, пособия и компенсаций.

Кому пересчитать, кому не надо?

А еще ловите большой обзор про самозанятых. Чем именно вам этот спецрежим пригодится в 2020-м?

Ваша и сама готовая второй раз оформлять детское пособие редакция