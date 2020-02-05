«Ночной бухгалтер». Опять двойные списания. Или налоговики и сами устрадались от программы (ага-ага)

Ребят, тут у бешеного принтера еще и проблемы с памятью.
Потерялась машина во времени
Бухгалтеры массово жалуются: пришли требования об уплате недоимки; датированы 10 января с указанием даты для добровольного исполнения до 29 января, но пришло то по каналам ТКС 5 февраля!
Инкассовые, наверняка, налоговая уже в банк направила, а у некоторых компаний эти суммы уже оплачены.
Налоговики (когда к ним ножками притопаешь) разводят руками: сломалось, извиняй, претензий нет.
А люди сомневаются, что это сбой. Подозревают заговор с целью наполнить бюджет.
В общем, вечная «не сыпь мне соль на рану».
Кстати, о соли
Минздрав решил все проблемки населения и перешел к главному — продажу соли под запрет.
Без вариантов самая обсуждаемая новость дня.
Еще людям не дают покоя рамы на балконе и до кучи ... пенсионеры.
Про любимый ПФР
- Он будет копить штрафы за СЗВ-М до 3000 рублей.
- Поручил 20-миллионный заказ компании, к которой у нас есть вопросы.
Летать охота
Тут Олег Тиньков стал владельцем самолета.
Еще бы, у него о-о-очень дорогая компания в руках (знаем, что вы не такие, но фотка самолета тут, если что).
А тем, кто радуется и копеечной прибавке, подкинули мыслей к размышлению: в конце 80-х годов в СССР Правительство запустило целый ряд реформ хозяйственной жизни страны, которые привели к взрывному росту доходов населения и в итоге обрушило советскую экономику.
Не рефлексируете на этот счет?
Что-то полезное сегодня будет? Будет!
Детские пособия и другие соцвыплаты: что изменилось
С 1 февраля увеличились некоторые выплаты, пособия и компенсаций.
Кому пересчитать, кому не надо?
А еще ловите большой обзор про самозанятых. Чем именно вам этот спецрежим пригодится в 2020-м?
Ваша и сама готовая второй раз оформлять детское пособие редакция