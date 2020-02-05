Самозанятые-2020: большой обзор

Удаленно ведете бухгалтерию или консультируете как юрист, работаете курьером, делаете маникюр или сдаете квартиру? Тогда я, Георгий Чахидзе, расскажу, почему новый режим НПД — для вас.

Разберем, кто, где и как может применять этот спецрежим. И дам советы, как, работая на самого себя, не налететь на проблемы с налоговой.

Где действует налог на профессиональный доход

С 1 января этого года сильно раздвинули географию для самозанятых.

С начала 20 года эксперимент по НПД проводится в 23 регионах:

г. Москва;

Московская область;

Калужская область;

Республика Татарстан;

Санкт-Петербург;

Волгоградская область;

Воронежская область;

Ленинградская область;

Нижегородская область;

Новосибирская область;

Омская область;

Ростовская область;

Самарская область;

Сахалинская область;

Свердловская область;

Тюменская область;

Челябинская область;

Красноярский край;

Пермский край;

Ненецкий автономный округ;

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Республика Башкортостан.

Когда НПД придет в другие регионы?

В планах властей распространить спецрежим НПД на всю территорию России к 1 июля 2020 года.

Пока же он находится в статусе эксперимента и регулируется не Налоговым кодексом, а отдельным Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018.

В законе сказано, что эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно.

Поделюсь с вами слухами из профессиональной тусовки: у властей планы сделать НПД бессрочным.

Кто может применять НПД

Стать плательщиком НПД могут физлица, в том числе, уже зарегистрированные в статусе ИП, местом ведения деятельности которых является территория субъектов РФ, включенных в эксперимент.

Одно из условий применений НПД — нельзя привлекать для этой деятельности наемных работников.

При этом индивидуальным предпринимателям следует иметь в виду, что совмещение НПД с другими спецрежимами недопустимо. Поэтому, регистрируясь плательщиком НПД, в течение месяца надо направить в ИФНС уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН или ЕНВД.

Налоговики рекомендуют вот эти бланки уведомлений:

Эти формы можно направить в инспекцию через интернет (но тогда надо иметь электронную подпись), отнести лично (за вас это может сделать представитель по доверенности) или отправить по почте.

Как стать плательщиком НПД

Приобрести статус самозанятого несложно. Есть несколько способов.

1. Зарегистрироваться в качестве плательщика НПД можно с помощью специального мобильного приложения «Мой налог».

Скачайте его на телефон, и регистрируйтесь.

2. Можно воспользоваться специальным сервисом на сайте ФНС — Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход».

3. Можно зарегистрировать через банки. Их список есть на сайте ФНС.

4. Также оформиться плательщиком НПД можно через портал госуслуг.

Чем можно заниматься на НПД

На сайте ФНС приведены несколько примеров, когда целесообразно быть в статусе самозанятого и платить НПД:

удаленная работа через электронные площадки;

оказание косметических услуг на дому;

сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;

услуги по перевозке пассажиров и грузов;

продажа продукции собственного производства;

фото- и видеосъемка на заказ;

проведение мероприятий и праздников;

юридические консультации и ведение бухгалтерии;

строительные работы и ремонт помещений.

Иллюстрация с сайта ФНС

НПД можно платить и при осуществлении других видов деятельности, кроме тех, которые согласно Федеральному закону № 422-ФЗ попадают в перечень исключений.

Несмотря на то, что про НПД выпущен целый закон, вопросов о том, кто на него имеет право, с каждым месяцем все больше. Советую обращать внимание на разъяснения Минфина. Он стал их делать все чаще про самозанятых. Например, присмотрите к письму от 11.11.2019 № ЕД-4-20/22760@. Там сказано, что курьерам при оказании услуг по доставке товаров с приемом платежей за них можно применять НПД.

Чем нельзя заниматься на НПД

В законе написано при получении каких доходов НПД применять нельзя:

доходы, получаемые в рамках трудовых отношений;

доходы от продажи недвижимого имущества, транспортных средств, от передачи имущественных прав на недвижимость (кроме аренды жилья);

доходы государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений;

доходы от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних или иных подобных нужд;

доходы от реализации долей в уставном капитале;

доходы от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества;

доходы от оказания физлицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам, при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают их работодатели или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад;

доходы от уступки (переуступки) прав требований;

доходы в натуральной форме;

доходы от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности.

Какие налоги

Налоговая ставка составляет 4 % при получении дохода от физлиц и 6 % при получении дохода от юрлиц и ИП. И это всё.

Самозанятые не платят никаких фиксированных взносов. При желании они могут добровольно отчислять взносы в ПФР (для этого нужно зарегистрироваться там), но никаких обязательных взносов для них не предусмотрено.

Кроме того, предусмотрен налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

По моему мнению, один из главных плюсов НПД — это то, что самостоятельно считать налог не нужно. Этот процесс полностью автоматизирован. От вас потребуется только формирование чека в приложении «Мой налог».

Все произведенные начисления и сумму налога к уплате можно увидеть в приложении.

ИФНС уведомляет налогоплательщика НПД через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, о сумме налога с указанием реквизитов для его уплаты.

Уплатить налог надо не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Какой доход

Налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма дохода не превысит 2,4 млн. рублей. Сумма считается нарастающим итогом в течение года.

При этом ограничения по сумме месячного дохода нет.

В чем плюсы самозанятости

Какие же плюсы для граждан в переходе на НПД?

Во-первых, это отличный способ легализоваться, не регистрируясь в качестве ИП.

Во-вторых, не надо платить фиксированные взносы, которые при небольших доходах очень даже ощутимы для кармана бизнесмена.

В-третьих, процедура регистрации в качестве самозанятого максимально простая и понятная.

В-четвертых, не надо составлять декларации и прочие отчеты, самостоятельно считать налоги. Учет доходов и расчет налогов ведется автоматически в мобильном приложении.

В-пятых, не надо покупать ККТ и применять его, ведь самозанятые пробивают чеки клиентам в приложении «Мой налог».

В-шестых, ставки налога вполне приемлемые (при работе с физлицам всего 4 %). Уплатив налог, вы, как говорится, будете спать спокойно, зная, что обвинение в незаконной предпринимательской деятельности вам не грозит.