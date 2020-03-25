«Ночной бухгалтер». Упрощенку начали снижать до 1%

В регионах появился вирус почти бесплатной УСН. Грозит ли стране заражение?

Дурной тон – не поддержать общество в эпоху экономических проблем. Сейчас все вокруг будут проявлять солидарность.

Урок географии

Господа-коммерсанты, налетай. Упрощенку начали снижать до 1%.

Новость пришла из Приморья. Конечно, не для всех, кому сейчас плохо, но все-таки на бумажке, не бла-бла.

Ждем, пока удручающая статистика по цифрам растопит холодные сердца жирафов из других уголков страны.

Кстати, регионы начинают ограничивать выезд из городов. Напишите, как у вас с этой проблемой.

Неминуемо

Владельцы ТЦ предупредили правительство о дефолте по своим кредитам суммарно на 1 трлн руб. Ну и просят поддержки.

Жизнь после

А давайте о хорошем. О будущем. Об отмене ЕНВД. Ой, опять не получилось о хорошем.

На какие режимы переходить: советует ФНС в своей методичке.

И еще вот новые правила по больничным.

А если все достало, не хочется ничего полезного, а только развлекательный формат: немного шутили.

Ваша шутливая редакция