«Ночной бухгалтер». Упрощенку начали снижать до 1%

В регионах появился вирус почти бесплатной УСН. Грозит ли стране заражение?
Дурной тон – не поддержать общество в эпоху экономических проблем. Сейчас все вокруг будут проявлять солидарность.
Урок географии
Господа-коммерсанты, налетай. Упрощенку начали снижать до 1%.
Новость пришла из Приморья. Конечно, не для всех, кому сейчас плохо, но все-таки на бумажке, не бла-бла.
Ждем, пока удручающая статистика по цифрам растопит холодные сердца жирафов из других уголков страны.
Кстати, регионы начинают ограничивать выезд из городов. Напишите, как у вас с этой проблемой.
Неминуемо
- Родителей обяжут предоставлять в школу сведения о здоровье ребенка;
- Путин выступит с обращением к народу в связи с коронавирусом; Главные тезисы.
Владельцы ТЦ предупредили правительство о дефолте по своим кредитам суммарно на 1 трлн руб. Ну и просят поддержки.
Жизнь после
А давайте о хорошем. О будущем. Об отмене ЕНВД. Ой, опять не получилось о хорошем.
На какие режимы переходить: советует ФНС в своей методичке.
И еще вот новые правила по больничным.
А если все достало, не хочется ничего полезного, а только развлекательный формат: немного шутили.
Ваша шутливая редакция