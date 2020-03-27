У бухгалтеров на носу отчетность. 1С и Контур объявили, что сроки перенесли из-за выходной недели.
Минуточку
Иметь свое мнение – это, конечно, круто, но 1С и Контур поспешили. ФНС по поводу переноса сроков для ближайших деклараций до сих пор молчит.
Инспекторы на местах тоже говорят, что сроки сдвигаться не должны из-за указа Путина, а те, кто рассказывает про перенос, подставляют и наводят панику.
Роструд подтвердил, что сроки продлевает, сослался на Указ Президента о выходной неделе.
Минфин объявил перенос крайнего срока бухгалтерской отчетности – с 31 марта на 6 апреля.
Что касается ФНС, ждем официальных заявлений, а до тех пор ориентируйтесь на стандартные сроки налоговых деклараций.
Туда не ходи
Снег башка уже, конечно, не попадет, но все-таки. Налоговики пишут, что в инспекциях авралы, люди не хотят использовать интернет-сервисы, требуют попасть в оперзал, которые служба закрывает.
Приходят беременные, пожилые, женщины с детьми. Будьте готовы, что детей и людей от 65 теперь внутрь не пускают.
Кстати, многие не пойдут и в нерабочую неделю. А для тех, кому актуально, Минтруд разъяснил оплату и другие вопросы путинской выходной недели.
И вообще, в УК скоро пропишут жесткое наказание за нарушение карантина.
На паузе
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