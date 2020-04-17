«Ночной бухгалтер». ФНС залезет в наши кошельки

Власти будут отслеживать семейные доходы через новый регистр ФНС.

Принято

ФНС предложила внести доходы каждой семьи в единый регистр населения. Этот проект сегодня прошел второе чтение в Госдуме.

Что вам нужно знать.

А еще сегодня окончательно узаконили ежедневную сдачу СЗВ-ТД.

И запретили бары в жилых домах.

Временно

На этой неделе организациям изменили правила расчета авансов по прибыли. Вроде временно.

А для людей ввели пропуска на передвижение. Да, пока в Москве и области, но подождите, подождите. И по срокам совсем ничего непонятно.

Народ уже увековечил событие в мемах. И для пятницы мы собрали самое сочное.

Полезняк

Да, пятница, да, вы устали. Но будет мучительно больно пропустить:

Ваша и пятничная, и полезная, и мемасная редакция