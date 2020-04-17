«Ночной бухгалтер». ФНС залезет в наши кошельки

Власти будут отслеживать семейные доходы через новый регистр ФНС.
Принято
ФНС предложила внести доходы каждой семьи в единый регистр населения. Этот проект сегодня прошел второе чтение в Госдуме.
А еще сегодня окончательно узаконили ежедневную сдачу СЗВ-ТД.
И запретили бары в жилых домах.
Временно
На этой неделе организациям изменили правила расчета авансов по прибыли. Вроде временно.
А для людей ввели пропуска на передвижение. Да, пока в Москве и области, но подождите, подождите. И по срокам совсем ничего непонятно.
Народ уже увековечил событие в мемах. И для пятницы мы собрали самое сочное.
Полезняк
Да, пятница, да, вы устали. Но будет мучительно больно пропустить:
- Примеры расчетов про то, что не весь малый бизнес ощутит выгоду от снижения взносов;
- Удобную и полезную табличку по переносу сроков отчетности;
- Список документов, которые надо составить при нарушении договоров из-за пандемии;
- И совет, кому выгоден перевод трудовых книжек в электронный вид.
Ваша и пятничная, и полезная, и мемасная редакция