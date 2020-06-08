«Ночной бухгалтер». СтопИзоляция! На работу только россиян. И что за новые 150 рублей в час?

Уже с завтрашнего дня – 9 июня 2020 года – отменяются самоизоляция и пропускной режим.
Непереводимый народный фольклор
Боже, храни наших законотворцев! Кто, окромя них, о нас, бедненьких побеспокоится?
Не корысти ради, а токмо ради народной воли – встречайте: отмена изоляции в Москве и 150 рублей – новая минималочка для тех, кто работает неполный день и по срочному трудовому договору.
И сразу контрпредложение: на работу только русских.
Хватит работодателям нанимать бюджетных работников из стран Средней Азии. На квалифицированные места заставят принимать людей только с российским паспортом. Но вам-то лично нечего бояться. Ваше время, говорят, и так прошло.
Налоговое
ФНС опубликовала сведения о налоговой нагрузке за 2019 год. Проверьте, грозит ли вам выездная проверка.
Планировали сдать 3-НДФЛ, подать заявление на вычет? Поторопитесь, с 11 июня ФНС уводит «Личные кабинеты» на техобработку, до 16 числа они будут недоступны.
Как использовать налоговый бонус самозанятым.
Вредные аббревиатуры
- СБП: Сбербанк подключился к системе, но чтобы перевести деньги в другой банк без комиссии, надо постараться. Инструкция.
- СЗВ-М: новые проблемы. Как рассчитать средний заработок по новым правилам.
- СЗВ-ТД в 2020 году: ответы на вопросы, которые мучают вас месяцами.
Ваша краткая редакция