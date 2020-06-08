«Ночной бухгалтер». СтопИзоляция! На работу только россиян. И что за новые 150 рублей в час?

Уже с завтрашнего дня – 9 июня 2020 года – отменяются самоизоляция и пропускной режим.

Непереводимый народный фольклор

Боже, храни наших законотворцев! Кто, окромя них, о нас, бедненьких побеспокоится?

Не корысти ради, а токмо ради народной воли – встречайте: отмена изоляции в Москве и 150 рублей – новая минималочка для тех, кто работает неполный день и по срочному трудовому договору.

И сразу контрпредложение: на работу только русских.

Хватит работодателям нанимать бюджетных работников из стран Средней Азии. На квалифицированные места заставят принимать людей только с российским паспортом. Но вам-то лично нечего бояться. Ваше время, говорят, и так прошло.

Налоговое

ФНС опубликовала сведения о налоговой нагрузке за 2019 год. Проверьте, грозит ли вам выездная проверка.

Планировали сдать 3-НДФЛ, подать заявление на вычет? Поторопитесь, с 11 июня ФНС уводит «Личные кабинеты» на техобработку, до 16 числа они будут недоступны.

Как использовать налоговый бонус самозанятым.

Вредные аббревиатуры

Ваша краткая редакция