Новые проблемы из-за СЗВ-М. Как рассчитать средний заработок по новым правилам. Неделя на «Клерке»

Для нового руководителя ФНС главное, чтобы налоговиков понимали. Как бухгалтерам разобраться с расчетом среднего заработка из-за нерабочих дней. Почему СЗВ-М стали проблемой при получении субсидий. Главное за неделю на «Клерке».
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У нас налоги да, большие, хотя и не такие большие. Зато посмотрите, какие услуги! Интервью с Егоровым
2. Наша постоянная рубрика: как бизнес выходит из карантина.
- Проверьте, может ли сейчас работать ваш магазин? Удобная таблица по регионам
- Ну, и главный вопрос: удастся ли сохранить активы в коронакризис. И что делать тем, кому не повезет.
3. Насущное. Опять бухгалтеров запутали:
Отпускные после нерабочих дней: споры вокруг расчета среднего заработка
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1. ФНС отрицает отказы в субсидиях из-за поздней сдачи СЗВ-М. Но они опять лукавят;
2. Работодатель и сотрудники будут электронно обмениваться документами;
3. Данные пропусков удалят, «Госуслуги» получат толчок, а мы все будем ценить простые радости и не суетиться;
4. Теперь сбой у ФССП: «Деньги мы взыскали, но вам их не дадим. У нас реорганизация».
«Ночной бухгалтер»
За 1 июня: Встречайте: новые пенсионные удостоверения и штраф в 700 тыс. за бухотчетность;
За 2 июня: Что глава ФНС Егоров рассказал о повышении НДФЛ;
За 3 июня: Кровь из носа: план правительства по преодолению спада экономики;
За 4 июня: Масочный режим до 2021 года. ПФР запорол многим субсидии, а ФНС все валит на вас;
За 5 июня: Почему стоит ждать 1 июля (не только про Конституцию).
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Кошмарный Росстат и новые коды в платежках. Что обсуждали на форуме «Клерка»?
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