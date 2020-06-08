Новые проблемы из-за СЗВ-М. Как рассчитать средний заработок по новым правилам. Неделя на «Клерке»

Для нового руководителя ФНС главное, чтобы налоговиков понимали. Как бухгалтерам разобраться с расчетом среднего заработка из-за нерабочих дней. Почему СЗВ-М стали проблемой при получении субсидий. Главное за неделю на «Клерке».

Темы недели

1. Нечасто глава ФНС ходит на интервью к Познеру. Мы не могли пропустить:

Там и про нелюбовь к налоговикам, и про повышение НДФЛ, и про нового Большого Брата, и про главное желание Даниила Егорова. В общем, огонь!

2. Наша постоянная рубрика: как бизнес выходит из карантина.

3. Насущное. Опять бухгалтеров запутали:

ТОП новостей

1. ФНС отрицает отказы в субсидиях из-за поздней сдачи СЗВ-М. Но они опять лукавят;

2. Работодатель и сотрудники будут электронно обмениваться документами;

3. Данные пропусков удалят, «Госуслуги» получат толчок, а мы все будем ценить простые радости и не суетиться;

4. Теперь сбой у ФССП: «Деньги мы взыскали, но вам их не дадим. У нас реорганизация».

«Ночной бухгалтер»

За 1 июня: Встречайте: новые пенсионные удостоверения и штраф в 700 тыс. за бухотчетность;

За 2 июня: Что глава ФНС Егоров рассказал о повышении НДФЛ;

За 3 июня: Кровь из носа: план правительства по преодолению спада экономики;

За 4 июня: Масочный режим до 2021 года. ПФР запорол многим субсидии, а ФНС все валит на вас;

За 5 июня: Почему стоит ждать 1 июля (не только про Конституцию).

📌 Реклама Отключить

ТОП-5 постов

1

Хорошая новость для владельцев иностранных счетов

2

115-ФЗ: фабрика платит налоги и зарплату, откуда снова вопросы у банка?

3

Как бухгалтеру разобраться в последствиях карантина. Про учет в зарплате рабочих, нерабочих, праздничных, выходных

4

Онлайн-бухгалтерия vs штатный бухгалтер

5

Кому надо успеть промаркировать остатки. Пока не поздно

ТОП-3 статей

1

Сканы первичных документов приравняли к оригиналам

Интервью недели

«Кассовый апокалипсис»: что происходит с бизнесом и кассовым рынком России в кризис?

Волнение недели

Кошмарный Росстат и новые коды в платежках. Что обсуждали на форуме «Клерка»?

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Пособие на детей по 10 тысяч: сколько уже выплачено и какая проблема выявилась.

2. Поступило предложение каждому россиянину платить ежемесячный доход от продажи нефти, газа и прочих природных богатств.

3. Депутаты подсчитали: государство задолжало пенсионерам 1,38 триллионов рублей.