«Ночной бухгалтер». Это шок, но бухгалтеры – самые богатые удаленщики

Обогнали даже программистов.

А вам не слабо!

Самую большую зарплату за работу на удаленке получают главные бухгалтеры – до 250 тысяч рублей в месяц.

Работают такие в небольших компаниях, ориентированных на b2b-сегмент.

Сколько может стоить работа бухгалтера в СНТ?

Ну и раз уж сегодня про зарплату, то продолжим тему KPI для бухгалтера.

Как его придумать и расписать, какой он должен быть – коллеги делились советами и шутками. «Какой у вас главный KPI? Главный у нас – не сесть». И кто бы поспорил?

А поспорили бы те, кому на зарплату приходится выживать: за время пандемии доля жителей с доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб.

Про эксперименты

Обязательная маркировка молочной продукции будет вводиться поэтапно в 2021 году.

А маркировка обуви уже: пять вопросов про рынки после 1 июля.

Профсоюзы советуют от бумажных трудовых книжек не отказываться, электронные пока не внушают доверия.

Рецепт для жаркого летнего дня

Окрошкой уже балуетесь? Вот вам еще щедрые крошки со стола государственного: 15 000 и 6 500 рублей. Новая субсидия: кому и как дадут.

Автоматизация первички может быть невыгодной. Как посчитать, рентабельно ли автоматизировать ввод документов.

Ну, и как исправить ошибки при работе с онлайн-кассой: непробитые чеки, отсутствие реквизитов. Ошибок на практике много, но все можно устранить до предъявления штрафа.

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