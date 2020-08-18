«Ночной бухгалтер». На детей могут выплатить еще 10 тыс. рублей. Даже если Мишустин не вернется

В Совете Федерации сказали, что третья выплата на детей до 16 лет по 10 000 рублей вполне возможна.

Зеро надежды

Народ обнадеживают перспективой получить уже третью выплату на детей до 16 лет. Мы только запутались в комментариях чинушей.

Утром одни говорят, что денег вообще-то нет, и надо ждать возвращения Мишустина из Дальнего Востока. А к обеду выясняется, что если по сусекам ПФР поскрести, найдется экономия (привет, новый пенсионный возраст), а госмашина работает даже в отсутствие премьера. Короче, они там все реально между собой не ладят.

Кстати, про пенсию. Условия выхода на заслуженный отдых в этом году.

Кому еще далеко

И приходится работать.

Как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, поэтому на Клерке стартовал бесплатный онлайн-курс по управленческому учету. Автор курса – Ольга Головина, финансовый директор и консультант с пятнадцатилетним стажем. Она не только рассказывает об управленческом учете, но и обучает его внедрению на понятных примерах. Вы научитесь составлять финансовые модели, правильно считать прибыль и не допускать кассовых разрывов. Обучение проходит онлайн в удобное для вас время. После прохождения курса выдается именной сертификат. Зарегистрироваться

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Будущее, оно всегда где-то рядом. Поэтому читайте, какими будут отчеты в следующем году.

А эта статья вам нужна, потому что кадровое-цифровое будущее уже наступило. Новая форма СТД-Р в 2020 году: заполнение сведений о трудовой деятельности, когда и как выдавать, образец.

Резкого слёта с упрощёнки теперь можно избежать – рассказываем, как.