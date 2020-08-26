«Ночной бухгалтер». Кардинально изменят реестр малого бизнеса. Что вам это даст?

Реестр МСП будут обновлять каждый месяц. Это поможет попасть в реестр тем, кто остался за его бортом из-за своих или чужих ошибок.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

В пандемию ФНС внепланово обновляла реестр МСП, чтобы выделять малому бизнесу положенные субсидии. Все мы помним, как сложно было выбить деньги, у сервиса ФНС случалось разное настроение (кровь, слезы, гнев).

Но теперь реестр решено обновлять каждый месяц, а не раз в год (гениальная идея!), чтобы расширить число предпринимателей, которым положены льготные кредиты, преимущество в госзакупках…. ну и чем там еще помогают малому бизнесу?

В 2021 году Росстат будет проводить сплошное статистическое наблюдение за малым и средним бизнесом.

Разрешите вас пригласить

Налогоплательщика вызывают в инспекцию, в которой он не на учете. Можно шутить про романтическое свидание за чашкой кофе. Но разбирались, а законно ли?

А вот полюбившемуся вам бывшему бухгалтеру Косте пришлось отложить свидание, чтобы помочь брату-бизнесмену.

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А на тот случай, если забыли, в скольких банках у вас открыты счета, ФНС обновила личные кабинеты, инфу можно найти там.

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На уровне слухов

Тшшшшшшшшшш!

Только никому: расчеты по безналу скоро станут обязательны и для обычных граждан.

Ваша неуравновешенная редакция