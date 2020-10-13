«Ночной бухгалтер». У кого все дома? Власти стали обзванивать удаленщиков

Казалось бы, власти уже сказали: персональные данные не будут использовать для отслеживания местонахождения сотрудников на удаленке. Но не тут то было.

А вы где?

Сдача отчетности по удаленщикам превращается уже в сериал, где каждая серия — все более захватывающая. В этот раз, например, выяснилось, что удаленщиков начали обзванивать с целью выяснить, где они находятся. Интересно, что некоторым звонят даже в семь вечера.

И это на фоне того, что в департаменте информационных технологий Москвы заявляли: сбор данных не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника (цитата).

Не, ну а что тут такого. Тем более, что Минцифры сбор личных данных считает вполне законным.

Не заводишь детей — плати налоги

Какой бы налог ещё придумать? Этим вопросом озаботилась российская общественная организация «Совет матерей» — и выдвинула идею ввести налог на бездетность (и для мужчин, и для женщин).

Вот спасибо хорошим людям, и о демографии, и о пополнении госбюджета думают.

А чтоб как можно лучше ориентироваться в тех налогах, которые есть (и не только), мы собрали очень крутой ликбез: целых 107 бухгалтерских семинаров! Рассказываем о них тут.

Безопасность — прежде всего

Мошенники не дремлют, поэтому сегодня рассказываем, как обезопасить себя от жуликов в интернете. Даже на Авито такие водятся.

Что касается защиты от инфекций, то этим теперь будет заниматься целая комиссия — во главе с Дмитрием Медведевым. Дела теперь точно пойдут налад.

Можно выдохнуть

Потому что Роспотребнадзор не видит смысла в приостановке работы предприятий из-за роста числа заболевших коронавирусом. Так что работаем спокойно (не факт, что с сохранением премий, но всё же).

Как в очередную волну удаленки не сойти с ума, разберём на вебинаре «Архивная обработка документов. Организация удалённой работы с документами» от Архивной компании ОСГ Рекордз Менеджмент. Поговорим про: примеры реализованных проектов по управлению учётной документаций в компаниях из разных индустрий;

виды ответственности за нарушение правил обработки документов;

и многое другое. Регистрируйтесь!

Старые (и новые) песни о главном

Блокировка счетов больше не будет сюрпризом. А вот в маркировке все ещё много нюансов, в которых вы могли не разобраться, поэтому рассказываем о них ещё раз.

Ваша очень домашняя редакция