«Ночной бухгалтер». Что Путину не понравилось в удаленке для работников

Не успела отшуметь вторая волна перевода бизнеса на удаленку, как вдруг выяснилось: к организации-то удаленки есть претензии. Причем не у кого-нибудь, а у самого президента.

Хватит есть, вперед работать

На встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей Владимир Путин обратил внимание на дистанционку. Дескать, очень много вопросов к этому формату работы (на который, по официальным данным, переведено уже не меньше 3 миллионов человек).

В качестве примера спорного вопроса президент привел организацию обеденного перерыва. Как фиксировать это время в законе? Не понятно. Зачем, конечно, тоже.

Для удаленщиков, кстати, московские отели стали предлагать новую услугу — аренда номеров под офисы. Ну в самом деле, где еще работать, как не в отеле.

Причем тут фабрики

Участники рынка больших данных (big data) хотят интегрировать экосистемы частных компаний с государственными информационными системами и готовы платить за доступ к данным властей.

В Минцифры смотрят на инициативу положительно и планируют создать государственную «фабрику данных».

Всё бы хорошо, если б не один вопрос. Утечек данных не будет, да?

В мире только и разговоров, что об экосистемах. Онлайн-конференция Directum Enterprise Forum — не исключение. 18 ноября будем говорить о единой экосистеме готовых ИТ-решений для бизнеса. В программе кейсы «Л’Ореаль», «Мон’дэлис Русь», «ОДК-Авиадвигатель», Deloitte, «Тольятти-Азот», доклады о налоговом мониторинге, бухгалтерских и кадровых ОЦО, дискуссии с экспертами. Приглашены спикеры из ФНС, «Шанель», «Сургутнефтегаза», «Нестле», «Теле2», «РЖД». Все бесплатно, регистрируйтесь скорее!

Новые песни о главном

Сраз две новости про НДФЛ. Во-первых, уточнен перечень доходов для применения ставки НДФЛ 15 %. Во-вторых, в Госдуме предложили не вводить НДФЛ на выплаты за вредный и тяжелый труд.

А на закуску мы собрали 15 онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, 107 семинаров — ко всему этому даем доступ на полгода бесплатно!

И попутно разобрались в разных полезностях — отношениях юрлиц с самозанятыми и маркировке текстиля.

Ваша почти дистанционная редакция