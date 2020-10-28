«Ночной бухгалтер». Помогать бизнесу не будут, но опечатывать уже начали

Экономика работает, решили в Кремле и заявили: в финансовой поддержке предприятия сейчас не нуждаются.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Тотального закрытия предприятий на официальном уровне нет, но некоторые из них приостанавливают и опечатывают прямо сейчас за нарушения. Столичный Роспотребнадзор называет это «точечными мероприятиями». Жирными такими точками, добавим мы.

А раз более кардинальных мер не требуется, то всё с экономикой хорошо, считают власти. Поэтому и финансовую поддержку бизнесу сейчас оказывать не собираются.

И это на фоне того, что крупнейшие рестораторы и гостиничный бизнес говорят о прямо противоположном. Все просят и просят — то налоговые отсрочки, то ещё чего. Вот попрошайки!

Какая такая цензура?

Впрочем, поосторожнее со словами про эпидемию и коронавирус. Особенно, если вы медик. Теперь свои высказывания на эту тему врачи обязаны — барабанная дробь — согласовывать.

Кстати, о цензуре. В России ее (как мы все хорошо знаем) нет, но вот коварные Facebook, Twitter и Google перебарщивают с контролем российских СМИ. Роскомнадзор распорядился прекратить этот беспредел.

Об удаленке замолвите слово

А пока россияне продолжают работать на удаленке, мы углубились в разные кадровые вопросы и вот что узнали про иностранцев.

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