Рецепт от бизнес-хандры на оптимистичной неделе

Читая финансовые новости прошлой недели, так и хочется повторить восклицание героя известного рязановского фильма: «Оптимистичные вы наши!». Судите сами.

Официальная статистика свидетельствует о росте зарплат, зато «серые» зарплаты упали на 10%. В России снизилось количество безработных, по мнению Минтруда. В Минпромторге считают, что причин для паники нет, хотя закрытие магазинов из-за пандемии приведет к росту цен на продукты. Минэкономразвития считает, что экономика России восстановится ко II полугодию 2021 года. А правительство обещает, что бюджет на ближайшие три года будет социально направленным.

Как говорит моя коллега, их бы обещания да Богу в уши.

Особое внимание было уделено малому и среднему бизнесу. И это тоже слегка настораживает, зная, как у нас любят «помогать до смерти». Тут тебе и снижение ставок по кредитам для МСП, и планы по вовлечению компаний этого сегмента в экспорт, и совершенствование системы учета в реестре МСП. Словом, развивайся — не хочу.

Судя по настроениям представителей этого самого бизнеса, они воспринимают действительность не столько оптимистично. Поэтому у нас сегодня рецепт супа «Прочь хандра!». Нам потребуется 150 г свежей белокочанной капусты, 3-4 картофелины, 1 свежий помидор или 1 ст. ложка томатного пюре, 20 г зелёного лука, сметана, растительное масло, соль по вкусу. Картофель промыть и сварить в мундире. Капусту нашинковать, положить в кастрюлю, залить кипятком и варить на огне меньше среднего минут 15. Добавить измельчённый помидор и картофель, размятый до состояния пюре с растительным маслом. Довести суп до кипения. При подаче на стол заправить сметаной и посыпать измельчённым зелёным луком.

И только почувствовав себя сытым и довольным, можно приступать к чтению экономических новостей.

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