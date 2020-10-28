Рецепт от бизнес-хандры на оптимистичной неделе

Читая финансовые новости прошлой недели, так и хочется повторить восклицание героя известного рязановского фильма: «Оптимистичные вы наши!». Судите сами.
Официальная статистика свидетельствует о росте зарплат, зато «серые» зарплаты упали на 10%. В России снизилось количество безработных, по мнению Минтруда. В Минпромторге считают, что причин для паники нет, хотя закрытие магазинов из-за пандемии приведет к росту цен на продукты. Минэкономразвития считает, что экономика России восстановится ко II полугодию 2021 года. А правительство обещает, что бюджет на ближайшие три года будет социально направленным.
Как говорит моя коллега, их бы обещания да Богу в уши.
Особое внимание было уделено малому и среднему бизнесу. И это тоже слегка настораживает, зная, как у нас любят «помогать до смерти». Тут тебе и снижение ставок по кредитам для МСП, и планы по вовлечению компаний этого сегмента в экспорт, и совершенствование системы учета в реестре МСП. Словом, развивайся — не хочу.
Судя по настроениям представителей этого самого бизнеса, они воспринимают действительность не столько оптимистично. Поэтому у нас сегодня рецепт супа «Прочь хандра!». Нам потребуется 150 г свежей белокочанной капусты, 3-4 картофелины, 1 свежий помидор или 1 ст. ложка томатного пюре, 20 г зелёного лука, сметана, растительное масло, соль по вкусу. Картофель промыть и сварить в мундире. Капусту нашинковать, положить в кастрюлю, залить кипятком и варить на огне меньше среднего минут 15. Добавить измельчённый помидор и картофель, размятый до состояния пюре с растительным маслом. Довести суп до кипения. При подаче на стол заправить сметаной и посыпать измельчённым зелёным луком.
И только почувствовав себя сытым и довольным, можно приступать к чтению экономических новостей.
Спасение утопающих...
- Правительству предложили продлить на 6 месяцев налоговые и кредитные каникулы для бизнеса
- Выплаты медикам, борющимся с COVID-19, хотят продлить на 2021 год
Вокруг коронавируса
- В России допустили введение ограничений из-за коронавируса
- Столичные власти не видят смысла в закрытии каких-либо секторов экономики. Динамика распространения болезни снижается
- Транспортные карты и карты школьника выведут из-под запрета на пополнение наличными
- Роспотребнадзор уточнил, где надо находиться в маске
- Вакцинация от ковида будет бесплатной
- Температуру у пассажира метро на входе измерит тепловизор. И запищит, если что не так
- Столичные власти назвали условия, при которых карантин вводить не будут
Спрашивали — отвечаем...
- Сотрудник хочет уволиться, будучи в отпуске. Как с ним быть?
- Какие молочные продукты и когда начнут маркировать
Узнайте, как...
- новому работодателю узнать, подавал ли работник на старой работе заявление о выборе способа ведения трудовой книжки
Новости из ИФНС
- ФНС объяснила, в каком случае страховой агент может не применять ККТ
- Инспекции снова закрываются из-за ковида
- ФНС активно формирует новый реестр МСП о полученной господдержке. 20 декабря его опубликуют
- ФНС опубликовала новые коды налоговых льгот для указания в декларациях
- ФНС напоминает, что имущественные налоги надо уплатить до 1 декабря
- Документы для составления мотивированного мнения ФНС переведут в электронный вид
Внимание!
- Поменяются правила по электронным счетам-фактурам
- Будьте бдительны! Появились письма якобы от Росфинмониторинга, но в действительности это мошенники
- Новому работнику придется сделать запись в бумажной трудовой, даже если он сразу выберет электронную
- Пять нестандартных ситуаций с больничным листом: разъяснения ФСС
- Утверждены новые формы по уведомлению МВД об иностранных работниках
- Проценты по вкладам, начисленные за 2020 год, могут облагаться НДФЛ в 2021 году
- При оплате товара через операциониста банка продавец обязан применять ККТ
Не может не радовать!
- Работодателям разрешат включать санаторные путевки в расходы, а отдыхающих работников освободят от НДФЛ
- Беззаявительный порядок по субсидиям на ЖКХ продлили до конца года
- До марта можно будет оформлять детские пособия без визитов в ПФР и Соцзащиту
- Дачную амнистию продлят еще на пять лет
УУППССС...
- Людям хватает денег только на еду и на одежду. Некоторым только на еду
- В 2021 году бедные пенсионеры из 18 регионов не получат никакой прибавки. Пример расчета от Счетной палаты
- Штрафы за уничтожение архивных документов выросли в 10 раз
- С января по сентябрь продукты подорожали на 3,3%. Росстат опубликовал данные
- Система маркировки лекарств временно перешла на уведомительный режим
- Аэрофлот спустя час после публикации изменил условия возврата билетов
- Сколько зарабатывают сотрудники ПФР и как будет расти их зарплата
- Греф считает дальнейшее снижение льготной ставки по ипотеке опасным для экономики
- Запрет на проверки бизнеса хотят продлить на 2021 год. Налоговый, таможенный и финансовый контроль все равно будет
А что? А вдруг?
- ЛДПР предложила освободить от НДС компании, занятые в доставке продуктов
- Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет с 5,5 тысяч руб. до 1 МРОТ
- Предлагают обнулить ставку НДФЛ для малоимущих
- В Госдуме предложили не вводить НДФЛ на выплаты за вредный и тяжелый труд
- Генпрокурор потребовал от подчиненных возбуждать уголовные дела при давлении силовиков на бизнес
Понемногу о разном...
- Оплата труда по тарифной ставке будет меньше в предпраздничный день
- Минфин пояснил, как считать доходы от продажи основных средств обслуживающего производства
- Применять пониженные тарифы для МСП можно начиная с месяца внесения в реестр
- Совместителей не надо предупреждать о возможности выбора электронной трудовой
- ПФР обновит правила списания неоплаченных штрафов за СЗВ-М
- Госдума примет закон о совершенствовании порядка налогообложения имущества
- В заявлении на детское пособие с 3 до 7 лет добавят ИНН работодателя. Но указывать его будут не все
- Фиксированные взносы хотят изменить. Потому что 300 тыс. для расчета 1 % — это давно неактуально
- Если работник выбрал электронную трудовую, запись об увольнении в бумажную не вносится
- Минэкономразвития разъяснило правила поддержки торгующих подакцизными товарами МСП
- Уточнили перечень доходов для применения ставки НДФЛ 15 %
О как!
- Недовольные жильцы смогут наслать аудиторов на управляющую компанию
- Налоговики ужесточают проверки по дивидендам. Даже у тех, кто их не платит
- Рынок труда растет в III квартале. Наиболее востребованы специалисты в маркетинге и рекламе
- Создадут «фабрику данных». Крупный бизнес хочет получать данные от инфосистем государства. А как быть малому и среднему?
- ФНС вдвое снизила размер налоговых претензий к бизнесу в 1 полугодии. Но потом она отыграется
- Песков предлагает использовать цифровой рубль для борьбы с бедностью. При этом намекая, что это борьба с «серыми» зарплатами
- Льготная ипотека оказалась выгоднее застройщикам, чем заемщикам?
- В московских отелях предлагают снимать номера для работы на удалёнке
- Госдума приняла закон о прослеживаемости товаров. Но там не оказалось главного
- Минтруд оправдывается и обещает, что минимальная пенсия начнет расти из-за новой методики расчета
Без комментариев
- Как пандемия повлияла на малый бизнес. Интересное исследование
- Объем средств ФНБ к концу года будет 12,5 трлн руб. Но тратить их будут только при ценах на нефть ниже $20
- Уровень официальной безработицы в регионах составил 6,3%
- Более 3,7 млн россиян работают на удаленке, по мнению главы Минтруда
До чего дошел прогресс!
- Яндекс опубликовал статистику по выдаче данных россиян органам власти
- Собрания акционеров АО разрешат проводить дистанционно
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- Отчеты о движении средств по счетам в иностранных банках с 15 декабря можно будет подавать через Личный кабинет
Не наступаем на чужие грабли!
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- Некто оплатил для компании оформление электронной подписи. Это чья-то благотворительность или мошенничество?
- За компанию оплатили и уже получили в другом городе электронную подпись. Якобы, пришел директор и показал паспорт