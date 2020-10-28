При камеральной проверке ИФНС не вправе требовать дополнительные документы

Спешу поделиться с бизнесом хорошими новостями. В арбитражной практике появился шикарный судебный прецедент (см. дело № А36-2872/2020) реально доказавший, что налоговики в ходе камеральных проверок не вправе требовать от налогоплательщиков предоставления документов, которые они очень полюбили запрашивать в огромных количествах.

В ходе именно камералок инспекция вправе требовать от налогоплательщика лишь или пояснения или внесения исправлений в проверяемую декларацию (см. п.3 ст.88 НК РФ). Отныне судом доказано, что ничего кроме этого при камералках инспекция требовать не вправе. А налогоплательщики, в свою очередь, предоставляя пояснения в ответ на такие требования ИФНС, вправе, но не обязаныпредоставить в ИФНС какие-либо дополнительные документы.

Опишу ситуацию.

Общество представило в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на прибыль. В рамках проведения камеральной проверки ИФНС направила требование о предоставлении пояснений, в котором указала, что установлено расхождение между суммой доходов от реализации и внереализационных доходов, с выручкой Общества, отраженной в его декларации по НДС. Далее в требовании было указано, что в соответствии со статьями 31, 88, 93 НК РФ Обществу необходимо представить в инспекцию огромное число документов. То есть, незатейливым образом инспекция обычную камеральную проверку фактически превращает в выездную документальную проверку, поскольку различия между этими проверками таким образом стираются. И в том, и в другом случае идет запрос от налогоплательщика абсолютно всех документов.

Но в этом деле обращает на себя внимание еще одна важная деталь. Здесь речь идет не только о требовании инспекции в рамках камералки представить ей документы, что, в общем-то, стало уже привычным явлением.

Особый интерес вызывает еще и то, что поводом (причиной) для этого требования со стороны инспекции был указан чистый бред — расхождение, обнаруженное между декларациями по НДС и налогом на прибыль. Хотя для любого бухгалтера очевидно, что эти декларации сопоставлять между собой так же бессмысленно, как сравнивать между собой, например медведя с лосем, мотивируя это тем, что оба они живут в лесу. Т.е. на самом деле никакого повода (причины) для оформления этого требования просто нет.

Конечно же, как минимум странно читать такие запросы со стороны инспекции, но этот вопрос по всей видимости является «темным лесом» для того налогового инспектора, который это требование оформил. А из этого «темного леса» как раз и вырастают такие вот бредовые требования.

Общество не стало копировать и направлять в ИФНС это огромное количество документов, а в ответ представило в ИФНС свое пояснение, в котором провело «ликбез» для проверяющих, указав, что инспекция сравнивает между собой совершенно несопоставимые суммы, которые никак не зависят друг от друга. Различия между показателями налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль является объективными и их никак нельзя классифицировать в качестве ошибок, противоречий и несоответствий.

Кроме этого, Общество со ссылкой на положения п.4 ст.88 НК РФ указало, что предоставление документов в ответ на требование, оформленное в рамках камеральной проверки, является его правом, а не обязанностью. А также пояснило, что согласно положений п.3 этой же статьи, ИФНС в рамках камеральной проверки вправе затребовать у налогоплательщика лишь необходимые пояснения или внесение изменений в налоговую декларацию. А права требовать предоставления документов в рамках камеральной проверки Налоговый кодекс налоговым органам не дает.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Ну, бывает, ошибся налоговый инспектор, но налогоплательщик же ему все подробно в своем ответе на требование написал. Но не тут-то было.

Инспектор такие пояснения Общества воспринял как дерзость. И в ответ им был составлен Акт о совершении Обществом налогового правонарушения, предусмотренного п.1 ст.126 НК РФ — мол, Общество не представило документы по требованию ИФНС.

Заметьте, про абсурдность самого мотива (повода, причины) для затребования от налогоплательщика этого огромного количества документов в акте проверки уже не сказано ни слова. Весь акцент был перенесен на то, что Общество все равно должно было представить в ИФНС все запрошенные документы.

Из анализа этой ситуации следует однозначный вывод: для инспекции повод (причина) для запроса документов не играет никакой роли. Для повода подходит любая чушь, поскольку таким образом инспекция желает получить от налогоплательщика все его документы на проверку, причем не объявляя при этом документальной проверки.

Согласитесь, при такой постановке вопроса связи между причиной и следствием нет никакой, поскольку причины для запроса документов по сути дела вообще нет. Но тем не менее сам по себе запрос документов, даже без наличия причины должен быть выполнен. Так рассуждает налоговый инспектор.

Общество естественно представило возражения на этот Акт, в котором еще раз описало свою позицию по этому вопросу. Казалось бы, ну уж сейчас-то эту ситуацию рассмотрит руководитель ИФНС и конфликт разрешит.

Но ИФНС уже за подписью заместителя руководителя инспекции вынесла решение о привлечении Общества к налоговой ответственности в виде штрафа за непредставление документов, предусмотренных требованием. И опять заметьте, про абсурдность самого мотива для затребования от налогоплательщика документов в решении ИФНС не сказано ни слова.

В итоге Общество обратилось в суд с иском о признании решения ИФНС недействительным, противоречащим действующему налоговому законодательству и нарушающим законные права налогоплательщика. И арбитражный суд к счастью для всех нас с этой ситуацией подробно разобрался, и этот иск удовлетворил в полном объеме.

А сейчас о самом главном. В этой ситуации очень важно понять, оценить и насладиться тем как уважаемый суд обосновал удовлетворение этого иска со стороны Общества.

Суд указал, что пп. 10, 11 п.1 ст.21 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщики имеют право: требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков и не выполнять неправомерные требования налоговых органов, не соответствующие налоговому кодексу.

Право налогового органа на истребование от налогоплательщика документов (информации, объяснений и т.п.), которому корреспондирует обязанность налогоплательщика совершить соответствующие действия и предоставить документы (информацию, объяснения и т.п.), может быть реализовано только строго по тем основания, в том порядке и в тех пределах, которые предусмотрены законодательством РФ.

Пунктом 1 ст.93 НК РФ предусмотрено, что налоговый орган вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы. Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную статьей 126 НК РФ (см. п.4 ст.93 НК РФ).

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В силу п.1 ст.126 НК РФ непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных настоящим Кодексом влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый не представленный документ.

Однако из системного толкования статей 93 и 126 НК РФ следует, что привлекая налогоплательщика к ответственности, предусмотренной п.1 ст.126 НК РФ, за непредставление документов и (или) иных сведений, налоговый орган обязан доказать наличие обязанности налогоплательщика представить соответствующие документы и сведения.

Но из абз.1 п.3 ст.88 НК РФ следует, что если при проведении камеральной налоговой проверки налоговым органом выявлены ошибки и (или) противоречия ... то налоговый орган вправе потребовать от налогоплательщика: 1) представить пояснения или 2) внести соответствующие исправления в свою декларацию в установленный срок. А право налогового органа при проведении камеральной проверки требовать от налогоплательщика предоставления документов не предусмотрено.

А из положений п.4 ст.88 НК РФ следует, что налогоплательщик, представляющий в налоговый орган пояснения относительно выявленных налоговым органом ошибок, противоречий, то есть выполняющий свою обязанность, корреспондирующую праву налогового органа, закрепленному в абз.1 п.3 ст.88 НК РФ, истребовать только пояснения, вправе по своему усмотрению дополнительно представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет).

Таким образом, ни абз.1 п.3, ни п.4 ст.88 НК РФ не предусматривают обязанности налогоплательщика при проведении камеральной проверки налоговой декларации предоставлять налоговому органу какие-либо конкретные документы.

При этом суд подчеркнул, что в ответ на требование Общество исполнило свою обязанность, предусмотренную абз.1 п.3 ст.88 НК РФ, и представило налоговому органу свое пояснение, в котором подробно изложило свои аргументы относительно причин расхождения между данными налоговой декларации по налогу на прибыль и данными налоговой декларации по НДС. При этом Общество не посчитало необходимым воспользоваться своим правом, закрепленным в п.4 ст.88 НК РФ, на представление дополнительно к своему пояснению, выписок из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета или иных документов.

В силу п.7 ст.88 НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено настоящей статьей или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено настоящим Кодексом. В соответствии с п.5 ст.88 НК РФ лицо, проводящее камеральную налоговую проверку, обязано рассмотреть представленные налогоплательщиком пояснения и документы.

Если после рассмотрения представленных налогоплательщиком пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика налоговый орган установит факт совершения налогового правонарушения или иного нарушения законодательства о налогах и сборах, должностные лица налогового органа обязаны составить акт проверки в порядке, предусмотренном статьей 100 НК РФ.

Следовательно, налоговый орган вправе установить факт налогового правонарушения в отношении данных, отраженных в налоговой декларации, представленной для камеральной проверки, вне зависимости от исполнения налогоплательщиком своей обязанности представить пояснения и вне зависимости от реализации налогоплательщиком своего права представить документы к своим пояснениям.