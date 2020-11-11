«Ночной бухгалтер». Революция в ПСН. Переход с ЕНВД станет легче?

Мы все устали от плохих новостей, и вот луч света в темном царстве: стало больше видов деятельности, по которым можно применять ПСН.
Ну и что у вас там за революция
Госдума приняла закон с многочисленными изменениями в главу 26.5. Налогового кодекса о ПСН.
Самое же главное изменение, которого давно ждали — это возможность уменьшения стоимости патента на страховые взносы, уплаченные как за себя, так и за работников.
И кроме того, регионам даны практически неограниченные возможности выбирать, какую деятельность можно переводить на ПСН.
Полный обзор всех деталей нового закона мы собрали тут.
Как еще изменили НК
Еще хорошая новость: организации и ИП, уходящие с ЕНВД, смогут учесть расходы по особым правилам.
Налоговики получили право считать сданные налогоплательщиком декларации и расчеты «непредставленными».
А еще организации обязали вносить в декларацию по налогу на имущество данные о движимом имуществе.
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Что предложил Титов
Не опять, а снова. Борис Титов заботится о российском бизнесе (ну хоть кто-то), а потому выдвинул целый ряд предложений.
Во-первых, поднять пороги ущерба и дохода в 10 раз для борьбы с картелями.
Во-вторых, компенсировать московскому бизнесу потери от новых ограничений.
Теперь заживем
Минтруд прогнозирует рост МРОТ до 14176 рублей к 2023 году. Рост, который мы заслужили.
Ваша несмотря ни на что оптимистичная редакция