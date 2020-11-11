«Ночной бухгалтер». Революция в ПСН. Переход с ЕНВД станет легче?

Мы все устали от плохих новостей, и вот луч света в темном царстве: стало больше видов деятельности, по которым можно применять ПСН.

Ну и что у вас там за революция

Госдума приняла закон с многочисленными изменениями в главу 26.5. Налогового кодекса о ПСН.

Самое же главное изменение, которого давно ждали — это возможность уменьшения стоимости патента на страховые взносы, уплаченные как за себя, так и за работников.

И кроме того, регионам даны практически неограниченные возможности выбирать, какую деятельность можно переводить на ПСН.

Полный обзор всех деталей нового закона мы собрали тут.

Как еще изменили НК

Еще хорошая новость: организации и ИП, уходящие с ЕНВД, смогут учесть расходы по особым правилам.

Налоговики получили право считать сданные налогоплательщиком декларации и расчеты «непредставленными».

А еще организации обязали вносить в декларацию по налогу на имущество данные о движимом имуществе.

Онлайн-участие в IX Всероссийской практической онлайн-конференции «Бухучет и налоги: как работать в 2021 году». Три причины смотреть: — специалисты федеральных ведомств раскроют секреты, какие изменения введут в 2021, а лектор-практик расскажет, как с ними жить бухгалтеру; — спикер и эксперты Системы Главбух ответят на Ваши вопросы онлайн во время мероприятия; — доступ к курсу Высшей школы Главбух с именным сертификатом теория практика на 20 часов. Бесплатная регистрация>>>

Что предложил Титов

Не опять, а снова. Борис Титов заботится о российском бизнесе (ну хоть кто-то), а потому выдвинул целый ряд предложений.

Во-первых, поднять пороги ущерба и дохода в 10 раз для борьбы с картелями.

Во-вторых, компенсировать московскому бизнесу потери от новых ограничений.

Теперь заживем

Минтруд прогнозирует рост МРОТ до 14176 рублей к 2023 году. Рост, который мы заслужили.

Ваша несмотря ни на что оптимистичная редакция