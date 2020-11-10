В патентную систему налогообложения внесли революционные изменения

В правила применения патентной системы налогообложения вносят большие изменения. Законопроект с поправками в главу 26.5 Налогового кодекса прошел второе, основное чтение в Госдуме.

Самое главное изменение в ПСН — это открытый список видов деятельности, на которые можно купить патент. Виды деятельности будут устанавливать регионы, в НК останется только рекомендованный список видов и перечень деятельности, по которой регионы не смогут вводить ПСН. К ней относится:

деятельность, осуществляемая в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

деятельность по производству подакцизных товаров, а также по добыче и реализации полезных ископаемых;

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 150 квадратных метров;

услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров;

оптовая торговля, а также торговля, осуществляемая по договорам поставки;

услуги по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) более 20 автотранспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг.

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Ко второму чтению в законопроект был добавлен переходный период для ИП, применяющих ЕНВД в 4 квартале 2019 года — они смогут купить патент по временным правилам по некоторым видам деятельности. Действовать эти правила будут три месяца, до 31 марта 2021 года, в случае, если регион не успеет принять свой закон по новым правилам.

Считаться такой патент будет по формуле: произведение 12-кратной базовой доходности , величины физического показателя, характеризующего данный вид предпринимательской деятельности, коэффициента-дефлятора, установленного в целях применения ЕНВД на 2020 год, коэффициента пересчета налоговой ставки 15/6 и уменьшающего коэффициента 0,5. Базовая доходность по видам деятельности приведена в законе: розница 1800 руб. за кв.м., общепит 1000 руб. за кв.м., автостоянки 50 руб. за кв.м., автосервисы 12 тыс. руб. за каждого работника. Для других видов деятельности временные патенты не предусмотрены.

Но самое главное изменение в законопроекте, которого давно ждали предприниматели — это возможность уменьшения стоимости патента на страховые взносы, уплаченные как за себя, так и за работников.

Подробнее о законе, который завтра примут в третьем чтении, читайте в ближайшее время на «Клерке».