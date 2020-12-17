«Ночной бухгалтер». Новые деньги на детей, Россия не бензоколонка. Что сказал Путин на пресс-конференции, и почему «Клерк» был из-за нее в мыле

Самая новая новость — семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей на ребенка к Новому году. Остальные не заслужили.

Старые песни о главном

Говорил Путин много — аж целых четыре часа, но увы, нового президент не сказал почти ничего. Судите сами, мы собрали основное:

Из полезного, наверное, только одно: семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей на ребенка к Новому году. Ну, хоть кто-то получит подарки.

Для вас прессуха Путина — это включенный в районе обеда фон из телевизора и бравые отчеты Первого канала в вечерних новостях. Для журналистов — это пахота. Как только начинается конференция, мы срочно начинаем писать новости. И самый удобный источник — это стенограмма. И мы сегодня так торопились, что сначала взяли стегограмму прошлой пресс-конференции. Вот переписка из рабочего чата вашей дорогой редакции. Внимание, вопрос! Это мы такие лузеры, или это инфа из пресс-конференции, мягко говоря, уже на слуху?

Есть же что-то полезное?

Теперь о чем действительно важно знать. С Нового года поднимутся пенсии! На 6,3%.

И опять про маркировку (давно не слышали про нее): установлены сроки начала обязательной маркировки молока и велосипедов.

Рассказываем, где получить электронную подпись со скидкой 40%.

Новый год — новая профессиональная жизнь, решили вы и собрались повысить свою квалификацию. Сомневаетесь в выборе? Мы поможем! На вебинаре Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом» на русском языке: онлайн-презентация программы и мини-тренинг от EY 22 декабря. Расскажем все про диплом, зачем его получать и о каких условиях не забыть. Регистрируйтесь прямо сейчас!

Обзорное

На вечерний чай после работы (или дорогу с работы в метро) вот вам подборка — вместо бессмысленного пролистывания Инстаграма:

И помогите «Клерку» выбрать надпись на одежде (ага, мы тоже станем дизайнерами...). Голосуйте!

Ваша слегка уставшая за четыре часа конспектирования редакция