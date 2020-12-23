«Ночной бухгалтер». А был ли мальчик? Реестр получателей поддержки среди бизнеса показал массовые приписки

Добрые дела — это, конечно, хорошо. Плохо, когда они не настоящие. В этот раз слегка наврал Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, который опубликовала ФНС.

И тебя консультировали, и меня консультировали

Речь не идет о фальшивых грантах и субсидиях, их действительно получали заявленные в реестре лица. А вот среди консультаций, массово раздаваемых организациями поддержки МСП, часть явно фиктивная.

Среди тех, кто приписал себе часы консультаций бизнеса, бухгалтеры назвали ГБУ «Малый бизнес Москвы», Московский экспортный центр, АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области», Фонд «Московский инновационный кластер», ГБУ Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (Бизнес-инкубатор)».

Эти организации так торопились выполнить план, что даже не заметили, что «забыли» проконсультировать заявленных в списках предпринимателей?

Про 2021

Очень оптимистичные россияне, судя по опросам, считают, что 2021 год окажется лучше, чем нынешний. Больше половины опрошенных.

А очень оптимистичные эксперты говорят, что в начале следующего года нефть вряд ли упадет ниже $40 за баррель, а доллар остановится на отметке 72 рубля.

Мы же, как настоящие реалисты, считаем, что чему быть, того не миновать, а потому смотрим на факты. И они говорят, что:

Впрочем, по итогам 2020 года мы все равно не грустим и твердо верим: что нас не убивает, делает сильнее. Идем выбирать подарки коллегам-бухгалтерам.

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Кто виноват...

Новую серию полюбившегося сериала открывает вопрос подорожания жилья в России. На него обратил внимание Путин.

И виновных (о чудо!) сразу же нашли. Это сокращение предложения на рынке, а вовсе никакая не льготная ипотека.

Ваша отдай сюда, это мой мандарин редакция