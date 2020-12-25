«Ночной бухгалтер». Хотят ввести новый налог на работников, чтоб повысить зарплаты

Больше налогов богу налогов (то есть ФНС), подумал вице-премьер и предложил: а давайте на иностранных работников акциз введем.
Про наших и не наших
Компании, нанимающие иностранных работников, должны за это платить акциз — в противном случае, нанимать только российских граждан, считает вице-премьер Юрий Трутнев.
В частности, Трутнева беспокоит большое число иностранных работников, занятых в строительстве на Дальнем Востоке. Это и граждане из бывших республик СССР, Китая и других стран. По его словам, надо, чтобы россияне работали и получали достойную зарплату.
Вот в чем причина низких зарплат-то. А мы думали...
Кстати, попутно рассказываем, какие подводные камни ожидают бухгалтера с иностранным работником. Надеемся, что вы в курсе.
Даешь борьбу с бедностью
Помните, мы вчера рассказывали, что число бедных власти оптимистично хотят уменьшить в два раза? Так вот, на это собираются потратить больше 15 трлн руб. до 2024 года.
Сейчас, по мнению Счетной палаты, политике по снижению бедности «не хватает доказательной базы и адресности». Видимо, исключительно по этим причинам 20 % малоимущих сейчас не получают от государства никакую соцподдержку.
Ну и вот вам роскошное предложение от ЛДПР: давать маткапитал женщинам, которые отказались от аборта, родили и оставили ребенка в роддоме.
Хотите закрыть налоговый период раньше остальных? Знаете, что вам мешает?
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Читайте про 3 группы факторов, которые влияют на быстрое закрытие отчетного периода: эксперты RDV покажут на конкретных примерах, как все закрыть без потерь нервных клеток.
Разности
Очередная подборка интересного к вечернему кофе (ой, он же еще и пятничный):
- Налоговики хотят налог с несуществующей реализации на 40 млн. При обороте компании в 20 млн в год
- Налоговики хотят уточненную отчетность, ПО протестировать. Или это не налоговики?
- Еще раз про удаленку: что исправить в локальных документах организации
- Пять самых распространенных ошибок бухгалтеров в сфере ЖКХ
- История о том, как банк превратился из маленькой точки в незаменимого помощника бизнесу
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Ваша когда там уже шампанское открывать редакция