«Ночной бухгалтер». Хотят ввести новый налог на работников, чтоб повысить зарплаты

Больше налогов богу налогов (то есть ФНС), подумал вице-премьер и предложил: а давайте на иностранных работников акциз введем.

Про наших и не наших

Компании, нанимающие иностранных работников, должны за это платить акциз — в противном случае, нанимать только российских граждан, считает вице-премьер Юрий Трутнев.

В частности, Трутнева беспокоит большое число иностранных работников, занятых в строительстве на Дальнем Востоке. Это и граждане из бывших республик СССР, Китая и других стран. По его словам, надо, чтобы россияне работали и получали достойную зарплату.

Вот в чем причина низких зарплат-то. А мы думали...

Кстати, попутно рассказываем, какие подводные камни ожидают бухгалтера с иностранным работником. Надеемся, что вы в курсе.

Даешь борьбу с бедностью

Помните, мы вчера рассказывали, что число бедных власти оптимистично хотят уменьшить в два раза? Так вот, на это собираются потратить больше 15 трлн руб. до 2024 года.

Сейчас, по мнению Счетной палаты, политике по снижению бедности «не хватает доказательной базы и адресности». Видимо, исключительно по этим причинам 20 % малоимущих сейчас не получают от государства никакую соцподдержку.

Ну и вот вам роскошное предложение от ЛДПР: давать маткапитал женщинам, которые отказались от аборта, родили и оставили ребенка в роддоме.

Хотите закрыть налоговый период раньше остальных? Знаете, что вам мешает? Мы готовы не только ответить на эти вопросы, но и предложить конкретные решения! Читайте про 3 группы факторов, которые влияют на быстрое закрытие отчетного периода: эксперты RDV покажут на конкретных примерах, как все закрыть без потерь нервных клеток.

Разности

Очередная подборка интересного к вечернему кофе (ой, он же еще и пятничный):

И конечно, мы напоминаем про бесплатные записи вебинаров от «Клерка»: порадуйте себя полезностями к Новому году!

Ваша когда там уже шампанское открывать редакция