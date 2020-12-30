«Ночной бухгалтер». Что подписал Путин, пока вы спали

Спойлер: много законов. Про некоторые вы уже знаете, про некоторые — нет. Мы выбрали самое сочное.

Подарки и не подарки

Итак, новогодний подарок для бизнеса: подписан закон об отмене обязательного аудита для многих организаций.

Кроме того, нашумевшие прямые выплаты из ФСС теперь уже точно вводятся по всей стране.

Государство будет официально регулировать цены на социально значимые товары.

А НКО смогут заключать срочные трудовые договоры по аналогии с работодателями — субъектами малого бизнеса.

Привлекать агентов-посредников при переводе пенсий в негосударственные пенсионные фонды будет нельзя.

А под налоговый мониторинг попадет больше компаний.

И на закуску новенькое: Путин подписал закон о пчеловодстве. Согласно документу, учет пчел будет осуществляться в соответствии с законодательством о ветеринарии. На каждую пасеку в порядке, установленном субъектом РФ, будет оформляться ветеринарно-санитарный паспорт. Там еще много других деталей.

Обновились

Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к условиям труда. Они будут действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года.

Но давайте честно: по сути, ничего нового в требованиях нет. Они и раньше были такими же, просто разбросаны по разным санитарным правилам, которые будут отменены с 1 января 2021 года.

Праздничное

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