«Ночной бухгалтер». Минюст хочет доступ к банковской тайне, а банки будут жестче контролировать наличку. Что происходит?

Больше контроля богу контроля: ленты новостей разрываются от заголовков про «антиотмывочные» правила и новые идеи Минюста. «Клерк» решил разобраться, а так ли страшен черт, как его малюют.

Вокруг чего сыр-бор

С 10 января в России стали действовать новые «антиотмывочные» правила. По этому случаю в Центробанке объяснили: обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юрлиц. И лишь на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей.

Но помимо этого, введен обязательный контроль:

почтовых переводов и снятия денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей;

расчетов наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей.

Новый закон не повлияет на отношения банков и клиентов (по мнению Росфинмониторинга).

А вот желание Минюста получить доступ к банковской тайне ради «борьбы с НКО, незаконно занимающимися бизнесом», вызывает много вопросов. Настолько, что им решили заняться в Совете по правам человека.

В общем, тотальным контролем пока не пахнет, но многое настораживает.

Про нет и нельзя

Для ИП из пострадавших отраслей уменьшили фиксированные взносы за 2020 год. Но есть нюанс: если у ИП большой доход, никакой льготы не будет.

ФНС утвердила три новые формы, которые будут применяться при ПСН. Но самой нужной (как удивительно) среди них нет.

И наконец, важное: с 2021 года сумму взносов по временной нетрудоспособности нельзя уменьшить на выплаченные работникам пособия.

Поговаривают, что с 2021 года Россия начнёт активно переходить на электронные транспортные накладные. Хайп это или правда, которая раз и навсегда изменит работу тысяч компаний?

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Из хорошего что-нибудь есть?

Да. Правительство смягчило правила маркировки обуви, фототоваров, товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды, шин.

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