Налоговики не дают ИП информацию про патент: приходится выбивать.

Достучаться до ФНС

Патент в последнее время часто окружен секретами: недавно, например, на «Клерке» писали, как появилось «тайное» уведомление для уменьшения стоимости патента на взносы.

Теперь новая история. ИП переходит на патент, но от налоговиков — никакой информации по этому патенту. Как до них достучаться?

Некоторые советуют направить письмо через спецоператора, другие говорят, что придется лично идти в инспекцию.

Но по существу, вопрос один. К чему такая таинственность?

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