Налоговики не дают ИП информацию про патент: приходится выбивать.
Достучаться до ФНС
Патент в последнее время часто окружен секретами: недавно, например, на «Клерке» писали, как появилось «тайное» уведомление для уменьшения стоимости патента на взносы.
Теперь новая история. ИП переходит на патент, но от налоговиков — никакой информации по этому патенту. Как до них достучаться?
Некоторые советуют направить письмо через спецоператора, другие говорят, что придется лично идти в инспекцию.
Но по существу, вопрос один. К чему такая таинственность?
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Полезные материалы для патента:
- При каких видах деятельности ИП на ПСН может не применять ККТ: перечень
- Вместо чека ККТ некоторые ИП на ПСН могут выдавать клиентам документ об оплате: образец
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