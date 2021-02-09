«Ночной бухгалтер». Что за недоразумение с налогом самозанятых за декабрь? Минфин все объяснил

Самозанятых в стране уже больше миллиона, так что когда после начисления налога за декабрь в их личных кабинетах появились странные цифры, в Минфин полетело множество гневных писем. И вот на них пришел ответ.

Не мы такие, жизнь такая

С НПД в последний раз чуть не вышел скандал, об этом недавно писали на «Клерке». Как выяснилось, многие бизнесмены неправильно поняли норму Федерального закона № 422-ФЗ и думали, что налоговый бонус за прошлый год перекроет и налог за декабрь. Но этого не произошло.

Вот что рассказал Минфин.

Самозанятые имели право на полное уменьшение суммы НПД, подлежащего уплате с 01.07.2020 по 31.12.2020, на сумму недоиспользованного 10-тысячного вычета, увеличенного на 12 130 руб. Главные слова здесь — НПД, подлежащего уплате: так как налог за декабрь подлежит уплате уже в 2021 году, то на него эта льгота не распространяется.

Но ведь почитав закон, многие уже разобрались с ситуацией и без Минфина.

Вопрос тут в другом: почему понадобилось разбираться самостоятельно? Почему разъясняющих непростые формулировки в законе писем не было раньше, до неловкой ситуации?

Про приоритеты

В правительстве заявили, что поддержка граждан всегда в приоритете. Это ответ на публикацию агентства Reuters о том, что в ближайшее время президент России объявит о выделении в преддверии выборов в Госдуму не менее 500 млрд руб. для решения проблемы недовольства россиян падением уровня жизни.

В Минэкономразвития назвали причины ускорения инфляции в России. Во всем виноваты две волны ослабления рубля и рост цен на мировых рынках.

Занимательная статистика. Число работающего населения в стране поставило 10-летний антирекорд.

Выводы, как говорится, делайте сами.

Отвлекаясь от очередной порции популизма и негатива, мы приготовили для вас еще два полезных вебинара: ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру

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Скандалы, интриги и все такое

Бывшему налоговику дали 2 года поселения за покушение на мошенничество. Изначально думали, что это взятка.

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