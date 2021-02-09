В МЭР назвали причины ускорения инфляции. И назвали необходимый процент роста доходов населения в год

В Минэкономразвития назвали причины ускорения инфляции в России. Во всем виноваты две волны ослабления рубля и рост цен на мировых рынках.

Об этом рассказал Максим Решетников во время правительственного часа в ГД, пишут «ТАСС».

«Какие факторы на это [на ускорение инфляции в РФ] повлияли? Во-первых, динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда потребительский спрос восстановился. На этот фон наложилась вторая волна, поэтому и перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре — декабре», — пояснил он.

Другим фактором министр назвал рост цен на мировых рынках

«Увеличились закупки крупнейших стран — импортеров продовольствия. По зерну, кукурузе, сое мы видим кратное увеличение закупок с целью формирования дополнительных запасов в этих странах», — добавил министр.

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Также среди факторов были названы и прогнозы урожая в других странах.

«Изменились и прогнозы урожая в некоторых регионах мера. Кроме этого, свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос», — указал глава Минэкономразвития.

По его словам, в результате этих факторов волатильность цен существенно увеличилась.

Министр рассказал л спаде инвестиций в стране по итогам прошлого года на 4,3%. Он назвал это хорошим результатом.

«Удалось добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их сокращение на уровне 4,3%», — сказал он.

Спад ВВП России по итогам 2020 года без антикризисных мер поддержки мог составить 5,5% вместо 3,1%, заявил Решетников.