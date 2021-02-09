В правительстве заявили что поддержка граждан всегда в приоритете

Выполнение социальных обязательств государства имеет приоритетный характер, а перечень инструментов поддержки граждан постоянно расширяется, заявили во вторник в пресс-службе правительства РФ.

«Каждый год для граждан реализуется целый ряд мер социальной поддержки, от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, содействия в переобучении и трудоустройстве. Перечень таких инструментов постоянно расширяется», — цитирует заявление Кабмина ТАСС.

В правительстве подчеркнули, что «выполнение социальных обязательств государства перед гражданами имеет приоритетный характер при определении основ государственной политики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета», а забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения является основной задачей правительства.

«Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание», — заключили в пресс-службе.

Агентства Reuters распространило информацию о том, что уже в ближайшее время президент России Владимир Путин объявит о выделении в преддверии выборов в Госдуму «не менее 500 млрд руб.» для решения проблемы недовольства россиян падением уровня жизни.