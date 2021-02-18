Похоже, многие ваши покупки, оплаченные картами, очень скоро окажутся в личных кабинетах на сайте ФНС. Говорят, это надо, чтобы упростить вам получение налогового вычета.

Для вашего же блага (или нет)

История-то вот какая: налоговики хотят объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт.

Как уверяет глава ФНС Даниил Егоров, все это для благой цели и удобства. Мол, в случае, если по вашим покупкам положен налоговый вычет — можно будет получить его нажатием одной кнопки.

Цитата дня

«Семейная [компания] — дедушка, отец, сын, братья, сёстры, они чем-то занимаются: птицеводством, обувью, телевизорами, любым видом деятельности. Это как-то воодушевит их. У нас семьи начинают с нуля: вчера — доярка, сегодня — архитектор; вчера — кучер, конюх, сегодня — главный инженер. Пускай идут столетиями эти семейные фирмы, чтобы никто не говорил, что там родственные отношения. Это их фирма, там и должна быть семья. Это понятие можно ввести» Владимир Жириновский о перспективе ввести в России понятие «семейная компания»

Революция рынка труда

Вести с полей цифровизации. Работодателей с численностью от 25 человек обяжут размещать вакансии в единой базе.

А безработных будут регистрировать на Госуслугах в обязательном порядке. И это не сказочные вымыслы, а вполне реальный законопроект, внесенный в Госдуму «Единой Россией».

Все еще сидите без работы? Тогда Госуслуги идут к вам! (извините, если это выглядит как угроза)

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Пенсионное

Правила по надбавкам сельским пенсионерам могут пересмотреть. Правда, в Госдуму уже вносили не меньше пяти законопроектов на эту тему, но...

А «Справедливая Россия» и ЛДПР спорят о том, кто из них больше заботится о работающих пенсионерах. Ну в самом деле, без этого вопроса проблемы пенсионеров решить никак нельзя, вы же понимаете?

Обзоры

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Личный опыт

Давненько мы такое не публиковали: Мой первый опыт с электронным больничным: интервью с главбухом.

Учиться, учиться и учиться

Ведь кому как не бухгалтеру постоянно нужно разбираться в нашем страшно ветреном и переменчивом законодательстве. И кому, как не «Клерку» это знать :)

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