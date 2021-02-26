«Ночной бухгалтер». Налоговики взялись за ИП: ищут старые грехи

Леденящие кровь истории рассказывают про проблемы с налогами у обычных ИП-шников. Про одного из них инспекция вообще вспомнила 12 лет спустя. Объясняем, что происходит.

И тебе доначислят, и мне доначислят

История от налогового консультанта: ИП получила 5 лет реального срока общего режима и 8 миллионов штрафа за откат в 660 тысяч, который она отдавала заказчику в течение пяти лет.

Надеемся, что вы таким не занимаетесь, но там много юридических деталей, которые стоит взять на заметку.

А вот рассказ от предпринимателя. Налоговики «проснулись» и вспомнили, что ИП не отчитался по ЕНВД аж с 2008 года. И теперь хотят доначислить по полной, вместе со штрафами. Они вообще так могут?

Скорее всего, могут, ответим мы. Понятно же, что бюджет наполнять надо. Вот и взялись вплотную за всех подряд.

Отчетное

Немного про отчетность (чтобы вы не забыли). 1 марта истекает срок представления налоговыми агентами расчета налога на доходы физических лиц 6-НДФЛ и справок о доходах и суммах налога физических лиц 2-НДФЛ за 2020 год.

А еще опубликованы контрольные соотношения для признания декларации по НДС несданной: их можно посмотреть тут.

Про оптимизм

Ведь говорят же психологи: надо во всем стараться искать позитив, даже если кажется, что его нет. Главное, впрочем, не путать позитив с оптимизмом, особенно радужным. А то получается так:

У вас свой бизнес и вы давно задумываетесь, как оптимизировать работу на предприятии и упростить ее, например, для: отдела ПДО;

начальника производства;

мастера участка? Разберемся на вебинаре «Расширение производственных интерфейсов 1С:ERP для планирования и диспетчирования производства» 4 марта! Все самое важное об автоматизации прозводства и повышении эффективности вашего бизнеса. Не пропустите!

Ассорти

Что-то просто почитать, что-то взять на заметку, а в чем-то поучаствовать и самому:

Ваша почти мартовская редакция