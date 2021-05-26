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«Ночной бухгалтер». Новый поворот в субсидиарке

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Даже если налоговики сами исключили компанию из ЕГРЮЛ, от долгов это не освобождает. Ликвидированному ООО придется отвечать перед кредиторами, решил Конституционный суд.

Уплатите по счетам

Покупательница потребовала привлечь к субсидиарной ответственности компанию, у которой приобрела товар. Все дело в том, что двери, которые она купила, ее не устроили, и суд присудил выплатить ей 172 тысячи рублей — уплаченную сумму, неустойку и компенсацию морального вреда. А компания этого не сделала, потому что ее ликвидировали налоговики.

Суды отказали: дескать, в действиях руководства компании не было недобросовестности.

Но этим дело не закончилось, и ситуация перешла в Конституционный суд. А там постановили: нужно исходить из того, что именно бездействие (а не вредный умысел) лиц, контролирующих исключенное из ЕГРЮЛ общество, привело к невозможности исполнения обязательств перед физлицом, пока на основе фактов не будет доказано иное.

Иными словами, директору, похоже, придется раскошелиться и заплатить по долгам. Как знать, может, он уже давно от закрытия оправился, открыл новый бизнес и живет припеваючи?

РИД в составе НМА — стратегический ресурс организации

Эксперты федерального уровня поделятся эффективными решениями в области развития НМА и учета РИД в рамках научно-практического семинара на тему:

«РИД в составе НМА как стратегический ресурс организации. Сложные вопросы учета РИД правового характера, баланс интересов сторон, решение задач бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и РСБУ, налоговые риски», который состоится 17-18 июня 2021 года в Москве (оффлайн и онлайн).

Снова про разрывы

Налоговики нашли новый способ пополнять бюджет. Компании вызывают на ковер из-за разрывов по НДС, показывают недоплаты по контрагентам и угрожают доначислениями, если не уточниться. Все бы ничего, если бы поставщики не были уже ликвидированы (в том числе и самой налоговой).

Пишут, что случай далеко не единичный. Так что будьте внимательнее.

О рисках доначислений, кстати, все расскажут эксперты на бесплатном вебинаре от «Клерка» 10 июня. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

Тяжкая история о том, как налоговики пытаются автоматизировать так называемые «журнальные схемы» с бумажным НДС. Главный риск — попасть под раздачу из-за того, что вас подставил ваш же контрагент. Спрашивать вполне возможно будут именно с вас.

Оказывается, инспекторы вправе запрашивать у вас абсолютно любую информацию и отчитываться за это не будут. Это они сами так заявили.

Что делать, если жареным запахло настолько, что вам грозит уже даже не налоговая, а полицейская проверка бизнеса? Рассказываем в новом курсе Центра обучения «Клерка».

Предпринимательское

А еще сегодня в России день предпринимателя, и по этому случаю мы публикуем небольшой гид о том, как выбрать сферу и начать свой бизнес.

Социальное

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